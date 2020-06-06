Ситуация по коронавирусу на вечер 6 июня 2020 года: выявлено 70 новых случаев заболевания

За сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев заболевания, среди жителей города Хабаровска и ряда муниципальных районов края. По прежнему, ни одного случая заболевания не выявлено в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах.

Среди вновь выявленных заболевших 18 пациентов в возрасте старше 65 лет, трое детей в возрасте от трех до девяти лет и один пятнадцатилетний подросток. Остальные случаи заболевания выявлены у больных в возрасте от 18 до 65 лет. Все они были в контакте с ранее заболевшими, или обследованы по клиническим показаниям.

Среди вновь выявленных пациентов около 20,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Всего в крае зарегистрировано 2468 случаев заболевания (рост +2,9% к 05 июня 2020 года), из них 16 закончились смертью пациентов.

Число заболевших, получающих лечение - 1156: на стационарном лечении находится 622 пациента, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 534 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.

У половины больных заболевание протекает в легкой форме.