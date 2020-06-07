Ситуация по коронавирусу на вечер 7 июня 2020 года: В Хабаровском крае за сутки 69 новых случаев заболевания

Как сообщают в региональном минздраве за прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В основном заразились вирусом жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Всего, с начала пандемии избавились от вируса 1301 человек.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 20 пациентов старше 65 лет; 10 детей в возрасте от 1 года до 13 лет и 2 подростка 15 и 16 лет, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 35,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Медики отмечают, что все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 2537 случаев заболевания (рост по сравнению с 6 июня 2020 года составил 2,8%), из них 17 закончились смертью пациентов.

«Активными» остается 1219 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 671 пациент, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 548 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции отмечают в ведомстве. У 50,0 % заболевание протекает в легкой форме.

В минздраве призывают соблюдать правила эпидемической безопасности - носить маски в местах массового скопления народа, в том числе в общественном транспорте и магазинах чаще мыть руки и обрабатывать из антисептическими растворами после контактов с людьми и предметами.