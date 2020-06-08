Купить дачу в Хабаровске в 2020 году: где покупать, сколько стоит, как выбрать

Если вдруг по каким-то причинам вы затянули с покупкой желанных соток и не успели к началу дачного сезона - не переживайте! Купить дачу в Хабаровске в и его окрестностях в 2020 году не составит труда - предложений на рынке масса, и чтобы вы уже совсем скоро смогли наслаждаться свежим воздухом и вскапыванием грядок, «КП»-Хабаровск разведала обстановку на рынке недвижимости и подготовила этот обзор самых популярных мест и цен на участки.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ УЧАСТКА

Начнем с основного - куда податься и на чем вообще основывать свой выбор? Тут, разумеется, для каждого критерии свои, однако «Комсомолка» настоятельно рекомендует очень серьезно подойти прежде всего к выбору места для дачи. Покупая огородик в черте города, вы должны понимать, что выращенный на нем урожай вряд ли будет таким же «чистым», как тот, что рос вдали от городской пыли и выхлопов. С другой стороны, если вы выбираете участок за городом - трезво оцените свои возможности и подумайте, готовы ли вы минимум пять месяцев в году мотаться туда-сюда по 70 километров ради картошки и помидоров?

Другой, не менее важный вопрос - чем именно вы хотите заниматься на даче, чего вы ждете от покупки? Кто-то предпочитает с утра до вечера фанатично засаживать свои сотки картошкой, помидорами, кабачками и прочим - так сказать, по настоящему «пахать» и собирать потом сотни килограммов урожая, а кому-то дача на самом деле нужна больше для релакса, шашлыков и максимум выращивания клубники и зелени. Для кого-то немыслимо отсутствие водоема или речки вблизи дачи, а кто-то мечтает о «грибном» лесу сразу за калиткой. Перед тем, как начинать поиск участка, сядьте за стол с бумагой и ручкой и запишите все важные для вас моменты, чтобы ничего не упустить.

Третье - необходимо определиться с количеством соток и наличием-отсутствием на участке домика и всяческих полезных вещей вроде колонки и летнего душа, а также с тем, насколько этот домик должен быть благоустроен в соответствии с вашими представлениями о комфорте (свет, вода, газ). От этого пункта напрямую зависит цена будущего участка мечты.

Дача с удобствами - такими, как свет или газ, будет стоить существенно дороже неблагоустроеннойФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ГДЕ КУПИТЬ ДАЧУ В ХАБАРОВСКЕ В 2020 ГОДУ?

Об участках мечты мы с вами как раз сейчас и поговорим, а заодно проверим актуальные цены на дачи в Хабаровске в 2020 году.

Самые популярные места скопления всевозможных дачных товариществ в черте города располагаются близ аэропорта в Хабаровске, на Воронежской, по улице Шелеста, на улице Полярной. За городом таких мест неисчислимо больше - это и левый берег Амура с участками вдоль Пемзенской протоки, Ильинка, Сосновка, Гаровка-1, Черная речка, Корсаково - 1, а также дачи на Хехцире (район станции «Садовая»).

Итак, давайте посмотрим, сколько стоит дача в Хабаровске в том или ином его районе.

Самая большая «дачная агломерация» непосредственно в черте города располагается в районе аэропорта. Здесь цена на дачи колеблется в очень серьезном диапазоне - от 300 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. За 300-450 тысяч рублей вам предложат участок в 6-10 соток со скромным домиком. На участке вас ожидает минимальный набор - столбы под свет или готовое электричество, колонка, грядки под овощи и некоторые насаждения - кустарники, клубника. Далее стоимость дач варьируется в зависимости от местоположения и «начинки» - есть дачи стоимостью по 600-900 тысяч рублей, основная масса предложений по аэропорту колеблется как раз в районе 650-700 тысяч.

Самая дорогая дача, которую нам удалось здесь найти, стоимостью 1 миллион 700 тысяч, располагается на десяти сотках в товариществе «Пионер». В стоимость входит охраняемая территория, двухэтажный кирпичный дом для летнего проживания, баня и летняя кухня.

Следующий по популярности городской район - «Воронеж» и улица Полярная, где также очень много предложений. Здесь цены уже более приемлемые - дачу можно найти от 140 тысяч за голый участок в шесть соток с домиком-бытовкой до 730 тысяч рублей за те же шесть соток, но уже с двухэтажным деревянным домиком, летней кухней и всевозможными насаждениями на территории.

По улице Шелеста в настоящее время есть только одно предложение о продаже дачи стоимостью 400 тысяч рублей за 9,8 сотки земли и старенький деревянный домик. Справедливости ради стоит отметить, что этот район пользуется наименьшей популярностью у горожан и дач там сравнительно мало.

Район улицы Шелеста пользуется наименьшей популярностью у горожан и дач там сравнительно малоФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ГДЕ КУПИТЬ ДАЧУ В ПРИГОРОДЕ ХАБАРОВСКА?

А вот пригород открывает перед садоводами-любителями гораздо больше возможностей для покупки. Начнем, пожалуй, с дачных гигантов - «Садовой» и Сосновки, куда каждое лето стремятся забитые по самую крышу дачниками электрички.

Выбор огромный. Для аскетов есть дачи-малютки, располагающиеся на всего-навсего одной сотке земли с крошечной хибаркой два на два метра - стоимость таких не доходит и до 100 тысяч рублей. Есть дачи - крепкие среднячки, от шести соток, с небольшими деревянными домиками, своей колонкой и светом - такие стоят от 240 до 450 тысяч рублей (сравните-ка теперь с городскими ценами!). Ну и, конечно, есть «царь-дачи» - красивые рубленые двухэтажные дома со светом и газовыми плитами, на участках от восьми соток, на которых растут яблони, абрикосы, ежевика и малина, стоят теплицы, а за калиткой, буквально в 100 метрах, плещется озеро и виднеется сопка «Два брата». Самая дорогая из таких дач на момент написания материала стоила 2 миллиона 150 тысяч рублей. Средняя же цена по району «Садовой» и Сосновки составляет 450 тысяч рублей - за эти деньги можно найти очень хороший участок недалеко от дороги.

На стоимость отдаленных от города участков существенно влияет близость к автотрассеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Дачи в Ильинке по стоимости начинаются от 350 тысяч - сказывается, видимо, близость к цивилизации, а вот верхняя граница ниже, чем на той же «Садовой» - самый дорогой участок с домом мы нашли всего за один миллион рублей.

В Корсаково-1 минимальная стоимость участка в 8 соток с небольшим деревянным домиком и без колонки - 145 тысяч рублей. А вот максимальная цена на дачи ну просто запредельно высока - 2,5 миллиона рублей. При этом дач стоимостью в 1-1,5 миллиона даже больше, чем участков до 500 тысяч рублей. Чем это обусловлено - мы не знаем, возможно, ответ есть у местных жителей?

Жителей Северного микрорайона Хабаровска, конечно, больше всего привлекают дачи на левом берегу Амура.

Основная их масса расположена в селе имени Тельмана и вдоль берега Пемзенской протоки. Купить дачу на Тельмана можно в пределах от 150 тысяч за самые неказистые и неблагоустроенные шесть соток до аж 3, 4 миллиона за 100-квадратный дом на девяти сотках с газоном, садом камней, беседкой и охраной. При этом наибольшее количество предложений в поселке варьируется в районе 450 тысяч рублей - это участки по 6-10 соток с домиками средней руки.

Что касается Пемзенской протоки, то там минимальная стоимость дачного участка - 280 тысяч рублей. На участке, скорее всего, не будет света, зато будут домик, плодовые деревья и река под боком. Самая дорогая дача, которую нам удалось найти, стоит три миллиона рублей и располагает участком аж в 29 соток и домом в 55 квадратов.

Кому-то больше нравится возиться с урожаем, а кто-то приезжает на дачу в основном за отдыхом - и это нужно учесть при выборе участкаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПОДЫТОЖИМ

Подготавливая этот материал, мы убедились в том, что все очень и очень условно, и что стоимость дачи в Хабаровске и пригороде может зависеть от множества самых разных факторов - от наличия на участке электричества и дороги поблизости до размеров дачного дома и размахов надворных построек. Если подвести какой-то итог и вывести некое среднее значение, мы бы сказали, что в целом по Хабаровску и пригороду средняя стоимость обычной, нормальной дачи без особых изысков составляет около полумиллиона рублей за 6-10 соток плюс домик. Дальше уже все зависит от личных предпочтений человека - кому-то и одной сотки на «Садовой» за 100 тысяч рублей будет достаточно, чтобы картошку выращивать, а кто-то, желая комфорта, будет подыскивать себе самый настоящий загородный дом стоимостью под полтора миллиона. В любом случае выбор за вами, а редакция «КП»-Хабаровск» надеется, что наш обзор помог вам сориентироваться в том, где и как купить дачу в Хабаровске в 2020 году.