2020-06-08T05:28:47+03:00
Общество

Трансляция в Хабаровском крае межрегионального круглого стола «Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки»

На вопросы владельцев земельных участков ответят сегодня, 8 июня
Александр ШТААЛЬ
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Трансляция межрегионального круглого стола «Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки»Трансляция межрегионального круглого стола «Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трансляция межрегионального круглого стола «Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки» состоится сегодня, 8 июня. Он пройдет в студии портала «Твой Дальний Восток» в режиме онлайн с 9:00 до 10:20 по московскому времени. Об этом рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Среди участников встречи Сергей Ховрат - генеральный директор АРЧК, Григорий Смоляк - директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России, Ирина Дмитриенко - министр имущественных и земельных отношений Приморского края. Также выступят в качестве спикеров Андрей Бронц - министр сельского хозяйства Приморского края, Елена Гаффорова - директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, Андрей Романченко - заместитель министра - начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации минсельхоза Хабаровского края и Ринат Мазитов - заместитель министра имущественных отношений Хабаровского края.

Межрегиональный круглый стол "Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки".

Будущим и нынешним владельцам гектаров расскажут о мерах поддержки, о модельных решениях. Также внимание уделят тому, как выстроить структуру бизнес-процессов, представят пилотные проекты, уже работающие по модельным решениям. У получателей «дальневосточных» гектаров будет возможность задать вопросы представителям региональных органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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