В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице Целинной

О том, что на складе пиломатериалов, расположенном на улице Целинная, что-то пошло не так, стало понятно вечером в воскресенье 7 июня. Люди, живущие в Южном микрорайоне, выкладывали в сеть фотографии и видео, на которых было видно, как над базой поднимается густой черный дым.

В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице ЦелиннойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как рассказали в МЧС, первое сообщение о том, что на Целинной цех по производству пиломатериалов весь охвачен огнем, пришло на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы Хабаровска в половине девятого вечера. Работники базы сообщили о возгорании, по их словам, весь цех был охвачен огнем, и пламя уже готово было перекинуться на лежащие рядом заготовки - спиленные деревья.

В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице ЦелиннойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, и на место немедленно выдвинулись пожарные расчеты, по предварительной оценке, площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров, но затем ее увеличили до полутора тысяч.

В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице ЦелиннойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сегодня в районе 21 часа пришел сигнал о возгорании в цехе по производству пиломатериалов на улице Целинной, 2. Силы и средства работают по повышенному номеру, сейчас здесь сосредоточены девять автоцистерн, тушение идет в семь комбинированных стволов, на месте работают три звена газодымозащитной службы, - рассказывал на месте событий Вадим Рощин, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице ЦелиннойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Только в десять часов вечера пожарные смогли локализовать возгорание, а часом спустя - ликвидировать открытое горение в складах, где хранились пиломатериалы.

- В настоящий момент проводится проливка, разборка конструкций, дотушивание и проверка территории на наличие скрытых очагов горения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Информации о пострадавших не поступало.

В Хабаровске едва не сгорел дотла цех деревопереработки по улице ЦелиннойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас на месте происшествия работают следователи, инспекторы Государственного пожарного надзора и специалисты Испытательной пожарной лаборатории краевой противопожарной службы. Их задача выяснить, что послужило причиной возгорания.

Всего в ликвидации пожара и его последствий принимали участие 42 человека личного состава и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд.