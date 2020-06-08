Искусство управлять

Время стремительно меняется и никого не ждёт. А тем более, всё вокруг становится более технологичнее и быстрее. В этих непростых условиях многим руководителям тяжело перестроиться, стать лучше и продолжить оставаться успешным управленцем высокого уровня. На вопрос, что такое современное управление ответил Евгений Чадаев - ученый, политолог, кандидат исторических наук, доцент ВАК по государственному и муниципальному управлению.

Евгений Чадаев, ученый, политолог, кандидат исторических наук, доцент ВАК по государственному и муниципальному управлениюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 08_06_2020.