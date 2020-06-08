Поручения депутатам: парламентарии Законодательной думы получили наказы от избирателей Хабаровского района

Более 20 поручений получили парламентарии по итогам проведения Дня Законодательной думы в Хабаровском районе, где состоялась встреча с главами поселений, которые поделились наболевшими проблемами и вопросами.

ИНФОРМАЦИЯ С МЕСТ

- Нам предстоит работать в течение депутатского срока, понимая все многообразие и всю ситуацию, которая складывается на местах, - отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Глава района Александр Яц представил нам социально-экономическую характеристику, рассказывал о проблемах, которые мог бы решать депутатский корпус. Мы получили информацию от министерства экономического развития края, посетили экономические объекты - птицефабрику, фермерское хозяйство. Район масштабен и, по сути, сращен с крупной городской агломерацией. Посетить и посмотреть многое сложно. Совещание с главами поселений показало, что жизнь на местах бывает не совсем такой, как мы иногда представляем: она может быть сложнее, либо проще и лучше, смотря где и как складывается своя устойчивость, как зарекомендовал себя глава. В целом, мы получили сжатую оценку территории, и важно, что в мероприятии участвуют депутаты от округа. Они в первую очередь должны обладать информацией с мест.

Депутаты получили информацию о состоянии дел в районе из первых рукФото: Законодательная дума Хабаровского края

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В ПРИОРИТЕТЕ

По итогам встречи в протокол поручений депутатам и комитетам думы вошли такие задачи, как изучить состояние организации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территорий частного сектора поселений района и предложить пути решения существующих проблем, определить возможность восстановления дороги в селе Анастасьевка и строительства дамбы для защиты от наводнений в селах Рощино и Краснореченское.

Среди задач - взять на контроль выполнение «дорожной карты» по восстановлению АО «Санаторий Уссури» и обратиться в правительство региона с предложением о ежеквартальном информировании населения по ее исполнению.

Глава села Бычиха Татьяна Челаева напомнила, что санаторий - это градообразующее предприятие поселения, и когда-то здесь было 400 рабочих мест. Но в связи с недостатком финансирования с 1 октября 2018 года оздоровительное учреждение прекратило свою деятельность, работники сокращены.

- Очень важно возрождение санатория, это улучшит жизнь сельчан. Есть дорожная карта, план мероприятий, концепция развития санатория. Но сейчас визуально ничего там не происходит, - поделилась глава.

На встрече говорили и о высвобождаемом помещении КГКУ «Детский дом №33» в селе Тополево. Глава поселения Виталий Заярный и председатель Собрания депутатов Хабаровского района Дмитрий Савченко очень просили перепрофилировать здание для организации в нем круглосуточного стационара КГБУ «Хабаровская районная больница».

Поднимались вопросы кадрового голода в образовании и здравоохранении, проблемы безнадзорных животных, просили рассмотреть возможность введения адресной финансовой поддержки отдельным категориям граждан на разработку проектно-сметной документации на газификацию частных домовладений за счет средств краевого бюджета.

Проблем много и они разноплановые - от нехватки медиков в больницах и ФАПах до сложностей с бродячими животнымиФото: Законодательная дума Хабаровского края

БЕЗ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШИТЬ

- Важнейшим документом развития является стратегия на среднесрочную и дальнесрочную перспективу, во многих образованиях она отсутствует. Чтобы решить вопросы газификации, строительства - нужно планировать, заглядывать за горизонт. Для этого необходимо понимать стратегию края для сел на 4-5 лет вперед. Чтобы добиться решения сложных задач, остро необходимо создать центр компетенций положительного и отрицательного опыта на межотраслевом уровне, - отметил Александр Шадрин, глава Мичуринского сельского поселения.

- Точно и дальновидно подметили, что существует много федеральных программ, но чтобы зайти на них, нужны квалифицированные специалисты и компетенции специалистов в вашей среде. Подумаем, как воплотить эту идею, - поблагодарила за системный подход спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

Вопросы, связанные со школами в районе, краевые парламентарии взяли на контрольФото: Законодательная дума Хабаровского края

ДЕНЬ ПРОШЕЛ С ПОЛЬЗОЙ

Обсуждали транспортную и автобусную доступность.

- Одно из предложений - создание локальных межпоселковых узлов. Проблема заключается в том, что жители поселений работают в городе Хабаровске. Добраться до своей работы и обратно - бывает сложно. Мы берем этот вопрос в проработку. Наша задача совместно с городом Хабаровском сформировать маршруты так, чтобы автобусы заходили в поселения, - прокомментировал Сергей Зюбр, первый заместитель председателя думы края.

Для многих поселений проблемными остаются вопросы обеспечения фельдшерско-акушерскими пунктами, амбулаториями, а также капитальный ремонт школ и строительство новых.

- Вопросы, связанные со школами, мы взяли на контроль еще в конце 2019 года. Совместно с министерством образования проработали их и дополнительно включили в бюджет возможность финансирования из краевого бюджета, - подчеркнул парламентарий.

Участники мероприятия отметили конструктивность и плодотворность проделанной работы и выразили надежду на то, что озвученные проблемы будут решены. В этот день депутатам также показали отремонтированный Дом культуры в селе Ильинка и пригласили посадить деревья на Аллее Дружбы.