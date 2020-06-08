2020-06-08T15:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 8 июня 2020 года 1314 человек

За последние сутки выявили 59 новых случаев
Александр ШТААЛЬ
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Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 8 июня 2020 года 1314 человек ФОТО: региональный минздравЧисло излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 8 июня 2020 года 1314 человек ФОТО: региональный минздрав
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 8 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 596. Из них вылечились 1314 человека, 17 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 2141 (+57)

2 Ульчский район – 157 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 51 (+2)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 76 (+0)

5 Район имени Лазо – 53 (+0)

6 Ванинский район – 18 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 17 (+0)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 16 (+0)

11 Амурский район – 11 (+0)

12 Бикинский район – 16 (+0)

13 Вяземский район – 7 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 4 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 59 новых случаев заболевания.

Отметим также, что около 15 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 70 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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