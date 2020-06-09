2020-06-09T04:55:47+03:00
Политика

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края вступились за детей с ограниченными возможностями

Парламентарии обратились к заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой с просьбой внести ряд изменений в закон о социальной защите инвалидов
Евгения МОЛОТОВА
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Парламентарии обратились к заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой с просьбой внести ряд изменений в закон о социальной защите инвалидовПарламентарии обратились к заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой с просьбой внести ряд изменений в закон о социальной защите инвалидовФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края направили обращение к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, в котором просят инициировать внесение изменений в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Цель - сохранение статуса «ребенок-инвалид» за лицами, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, до достижения ими возраста 23 лет, если у них отсутствуют основания для присвоения группы инвалидности.

«РЕАГИРУЕМ НА ОБРАЩЕНИЯ»

Как отметила председатель постоянного комитета краевого парламента по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, в Законодательную думу Хабаровского края поступают обращения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья о проблемах, с которыми они сталкиваются после достижения ребенком 18 лет.

Согласно закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в зависимости от степени заболевания взрослым, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а несовершеннолетним - категория «ребенок-инвалид». Но не все из них по достижении возраста 18 лет имеют право на признание их инвалидами, поскольку некоторые заболевания являются основанием для этого только для лиц до 18 лет (например, инсулинозависимый сахарный диабет, бронхиальная астма). Утрата статуса «ребенок-инвалид» влечет за собой прекращение предоставления мер социальной поддержки молодому гражданину и его семье.

Депутаты подчеркивают, что с достижением совершеннолетия нарушения здоровья все так же остаются, и людям по-прежнему требуются предоставляемые ранее меры социальной поддержки: бесплатный набор социальных услуг (лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно, специализированные продукты лечебного питания), льготы по оплате ЖКХ и получение социальной пенсии. Расходы семьи, в которой есть бывший «ребенок-инвалид», резко возрастают в связи с тем, что он перестает получать все выше перечисленные меры социальной поддержки.

По словам Ольги Ушаковой, студенты очной формы обучения практически не имеют возможности совмещать работу с учебой и получать постоянный доход либо, работая в режиме неполного рабочего дня, имеют незначительные доходы и фактически находятся на содержании своих родителей.

На основании конституционных принципов государственной поддержки и защиты семьи в положениях федеральных законов, устанавливающих социальные гарантии отдельным категориям граждан и членам их семей, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения, приравнены к несовершеннолетним.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- В целях улучшения социального положения детей-инвалидов предлагаем внести изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», увеличив возрастные рамки и для «детей-инвалидов», обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, до 23 лет. В Хабаровском крае такая поправка может коснуться около 200 человек, - прокомментировала Ольга Ушакова.

Депутаты единогласно поддержали это обращение на майском очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края и направили соответствующее постановление заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

На этом же заседании думы депутаты рассмотрели и поддержали обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к министру просвещения РФ Сергею Кравцову по вопросу установления для детей-инвалидов преимущественного права на зачисление в первые классы общеобразовательных организаций на обучение по основным общеобразовательным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края вступились за детей с ограниченными возможностями
Парламентарии обратились к заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой с просьбой внести ряд изменений в закон о социальной защите инвалидов
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