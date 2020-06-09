2020-06-09T06:39:46+03:00
Общество

В Хабаровском крае начинается бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Врачи планируют выяснить - сколько жителей края приобрели иммунитет к коронавирусу [видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае начинается бесплатное тестирование на антитела к COVID-19В Хабаровском крае начинается бесплатное тестирование на антитела к COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще в марте в краевом Роспотребнадзоре заявляли, что массовое тестирование на коронавирус не нужно. Однако уже в мае в Хабаровском крае в больницах и лабораториях ввели платное тестирование на COVID-19.

Сейчас новый этап - вслед за федеральным центром сначала в Хабаровске, а затем и во всем крае начинается тестирование на антитела к коронавирусу. Необходимо это для научного исследования по выработке иммунитета к вирусу. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, тестирование будет бесплатным, поскольку речь идет не о личном интересе отдельных людей, а о большом исследовании по всей стране. Ученым нужно выработать механизмы противостояния заразе.

- По заданию федеральной службы нами совместно с Хабаровским институтом эпидемиологии и микробиологии будет проводиться бесплатное серологическое исследование крови населения края на антитела к коронавирусу, - рассказывает Татьяна Зайцева, глава краевого управления Роспотребнадзора. - Это исследование будет проводиться на территории всего Хабаровского края, пока мы охватим территорию города Хабаровска и близлежащих к нему населенных пунктов. Затем будем расширять ареал тестирования.

Для того чтобы пройти исследование, необходимо зайти на сайт Хабаровского института эпидемиологии и микробиологии и заполнить специальную анкету. Там следует обязательно указать свой адрес электронной почты и номер телефона. Одно из обязательных условий к тем, кто хочет принять участие в тестировании, - человек на момент сдачи анализов не должен быть больным коронавирусной инфекцией. То есть не находиться на амбулаторном или стационарном лечении, связанном с COVID-19.

Если доброволец подходит, ему надо будет дождаться ответа, который придет на электронную почту, и в случае положительного решения в письме будет еще и адрес медицинской организации, в которую в указанное время необходимо будет явиться и сдать кровь.

- Полученные данные будут обрабатываться, в результате чего мы получим представление о том, какой сегодня иммунитет есть к коронавирусу, как у нас болеет или переболело население, - подчеркнула Татьяна Зайцева.

Исследование начнется 9 июня и будет идти на протяжении десяти дней. Как отмечают в ведомстве, тестирование будет доступно для всех возрастов - от детей и заканчивая людьми преклонного возраста.

В Хабаровском крае начинается бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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