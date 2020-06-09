Здоровье братьев наших меньших

Болезням подвержены и животные. В прошлом году дикие и домашние свиньи пугали нас африканской чумой. Были вспышки бруцелёза в хозяйствах. Насколько в этом году здоровы животные выяснили у Николая Борисовича Постоева, начальника управления ветеринарии Хабаровского края.

Николай Постоев, начальник управления ветеринарии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 09_06_2020.