Здоровье братьев наших меньших
Прямой эфир 9 июня на частоте 88,3 FM
Прямой эфир 9 июня на частоте 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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Болезням подвержены и животные. В прошлом году дикие и домашние свиньи пугали нас африканской чумой. Были вспышки бруцелёза в хозяйствах. Насколько в этом году здоровы животные выяснили у Николая Борисовича Постоева, начальника управления ветеринарии Хабаровского края.
Николай Постоев, начальник управления ветеринарии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 09_06_2020.
Николай Постоев 09_06_2020
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