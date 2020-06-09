Поддержка для обладателей дальневосточного гектара в Хабаровском крае в 2020 году

Хабаровский край - лидер среди дальневосточных регионов по мерам поддержки обладателей заветного гектара. А еще у нас лучше, чем у соседей, поставлено информационное сопровождение: наверное, только медведи в тайге не знают, как получить гектар и что с ним делать.

НАЧИНИТЕ С РАСЧЕТОВ

И все же вопросы у людей остаются, в том числе и у тех, кто уже владеет участком земли. Как рассказали участники межрегионального круглого стола «Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки», самое сложное - начать. Первое, с чем нужно разобраться, - назначение земли, какие виды деятельности на ней разрешены. Например, хотите поставить придорожное кафе или мини-мотель, а землю можно использовать только под жилищное строительство. Второе, что у вас должно быть, - бизнес-план или хотя бы примерная смета работ. Отсюда вытекает третий пункт: посмотрите, какие меры поддержки вам положены. И помните - земля требует внимания, если вы городской житель, работающий шесть дней в неделю, да еще и не знакомый с сельской жизнью, вряд ли у вас получится за два-три года создать процветающую ферму.

Испугались? Спокойно! Есть специально обученные люди, которые помогают «гектарщикам» разобраться во всех тонкостях. Они подскажут, как получить бесплатно древесину для строительства дома, поправят ваш бизнес-план, помогут подобрать программу поддержки - гранты, субсидия, микрозайм.

Сталкиваясь с отказом в поддержке, скажем, от минсельхоза, не ругайте чиновников, а вместе с ними ищите подходящий для вас вариант помощи.

НЕ КАЖДЫЙ «ГЕКТАРЩИК» - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- Получателем дальневосточного гектара может быть любой гражданин. Получателем поддержки по линии сельхозяйства - только сельхозпроизводители, - объяснил Андрей Романченко, заместитель министра сельского хозяйства Хабаровского края. - В этом и заключается главная проблема, почему по линии минсельхоза иногда идут отказы. Нашей помощью могут пользоваться либо крестьянско-фермерские хозяйства, либо «личники» - люди, ведущие личное подсобное хозяйство.

Фермеры имеют доступ практически ко всем видам поддержки: при покупке семян, сельхозтехники и так далее. Самый востребованный вариант - гранты. Деньги в этом случае дают авансом, потом за них нужно отчитаться, конечно. Более сложные варианты - софинансирование работ.

- При софинансировании часть средств должен вложить «гектарщик». Процент варьируется в зависимости от вида поддержки, - продолжил Андрей Романченко. - Есть у нас краевое ноу-хау - поддержка молочных ферм.

В 2019 году такую меру поддержки получили семь проектов, было выделено в общей сложности 85 миллионов рублей. В этом году 91 миллион рублей выделили пяти проектам. Результат не заставил себя ждать - на десять процентов выросли объемы собственного производства мяса, молока и яиц.

- У нас есть краевая поддержка животноводства для владельцев личных подворий. Через бюджеты муниципальных образований выделяем деньги на корма для коров - шесть тысяч рублей на голову, свиноматок - две с половиной тысячи рублей и коз - одна тысяча рублей на животное, - объяснил замминистра. - Никаких особых условий не выдвигается, единственное - не снижать поголовье.

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ В КООПЕРАТИВЫ

Что делать остальным, которые не собираются становиться КФХ? Зарегистрироваться легко, получить гранты - тоже несложно. Тяжело развиваться. Есть хорошее направление - кооперация, не зря же получатели гектаров стараются держаться вместе. На одном гектаре мини-трактор проведет обработку за час, дальше будет простаивать. А мог бы обработать участки еще двух-трех десятков человек. Поэтому кооперация в плане покупки техники, семян, кормов и другого имеет хорошие перспективы, уверены в краевом минсельхозе.

- У нас два вида поддержки таких кооперативов. До 70 миллионов рублей можно получить, но при этом кооператив должен вложить не менее 40% собственных средств и в нем должно состоять не менее десяти человек. Условия не самые простые, - признал Андрей Романенко. - Мало того, что бывает сложно найти десять единомышленников, так еще имущество попадает в долевую собственность, на пять лет неотчуждаемую. Есть вариант попроще: не менее пяти человек в кооперативе, в год можно получить до двух с половиной миллионов рублей поддержки. Он более востребован, у нас в крае уже более сорока таких малых кооперативов.

Часто хозяева личных огородов просят помочь с реализацией излишков продукции. Люди хотят быстро и по разумной цене продать картошку, капусту, прочие овощи, мед. Под таких производителей Краевой сельхозфонд создал центры закупа. Закупщики принимают у населения («личников», фермеров) продукцию, деньги выплачивают сразу - средства идут от Краевого сельхозфонда. Закупщик получает свое, реализуя местную продукцию в торговой сети. В прошлом году у населения приобрели 600 тонн овощей - больше купить помешало наводнение. В этом году в планах через центры закупа приобрести тысячу тонн овощей и сто тонн меда.

Кстати, о меде. Пора добавить ложку дегтя. Многие жалуются на сложные отчеты за полученные по грантам и субсидиям деньги, есть вопросы и по созданию рабочих мест. У Сергея Суровцева большая семья, хватает работников, но по правилам, чтобы получить поддержку, он должен обеспечить работой людей со стороны.

- Мы владеем гектарами с 2017 года, занимаемся заготовкой и переработкой дикоросов, есть пасека, - рассказал Сергей Суровцев. - На пасеку получили полтора миллиона рублей по гранту. Считаю, что существующие условия получения, условий и отчетности по гранту обременительны.

Как объяснил Сергей, в грантах при обосновании меры поддержки указывается цена каждой позиции. Но рынок не стоит на месте, цены меняются, а процедура внесения изменений в документы затягивается - комиссия заседает раз в месяц.

- Я предлагаю в плане расходования не прописывать конкретные суммы за каждую позицию. Также в грантах, например, для пчеловодов не предусматривать создание рабочих мест или хотя бы снизить их количество. У нас хватает своих рук, я не могу гарантировать зарплату наемным сотрудникам, - высказал свою позицию пасечник.

Семью Сергея хорошо знают в минсельхозе - крепкая, дружная, работящая. Мнение человека, знающего проблему изнутри, пообещали учесть.

- Жена Сергея - получатель гранта, хорошая семья. Действительно, у них нет особой необходимости в привлечении сторонних работников, - ответил Андрей Романенко. - Но наши порядки, что Хабаровского, что Приморского края, пишутся на основе федеральных правил. Ежегодно в ноябре Минсельхоз запрашивает у нас предложения по либеризации правил. Мы включим это предложение. Вопрос - поменяет ли Минсельхоз? Создание рабочего места - не вид производства, не объемы, а именно создание рабочих мест является главным показателем эффективности для начинающего фермера.

Что ж, правила - не догма, их можно поменять, если того требуют изменения в жизни. Будем надеяться, дальневосточников услышат в федеральных ведомствах и пойдут им навстречу.

СПРАВКА «КП»

По данным краевого минсельхоза, среди получателей гектара самой популярной является грантовая поддержка. Ею с 2019 года по настоящее время воспользовались 20 КФХ.

Обязательное условие - грант могут получить только сельхозтоваропроизводители. В их числе фермеры, для которых есть три вида поддержки.

Первый - гранты по линии федерального проекта «Агростартап». Здесь можно получить до пяти миллионов рублей на развитие мясного и молочного животноводства и до трех миллионов на проекты по другим направлениям.

Второй - на развитие семейных ферм, до 30 миллионов рублей, для более опытных фермеров. Направления данной поддержки могут быть любые - как животноводство, так и растениеводство. Основные условия получения господдержки: срок регистрации хозяйства должен быть более двух лет, а также наличие 40% собственных средств.

Третий - на молочные фермы, также до 30 миллионов рублей. Отличительными особенностями данного вида поддержки является возможность строить ферму не только в сельской местности, но и, например, на территории городских поселений, а также дифференциация величины вклада фермера в стоимость реализации проекта. Так, распределение затрат на проект, реализуемый в южной части края, составляет: 30% - средства фермерского хозяйства, 70% - средства гранта. Проект, реализуемый в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера: 20% - средства фермера, 80% - грант. Для районов Крайнего Севера: для реализации проекта фермеру достаточно только 10% от стоимости проекта, остальные 90% поступят по гранту.