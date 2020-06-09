2020-06-09T08:47:23+03:00
Политика

Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июня

Всего было обработано 70 автобусов [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июняСпасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Как сообщили в спасательном ведомстве в рамках подготовки к параду Победы, который в этом году из-за пандемии коронавируса решено было провести 24 июня, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части города Хабаровска обработали спецрастворами транспорт, на котором осуществляется доставка военных на тренировки.

Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Спасатели обработали хлорсодержащими препаратами салоны почти 70 автобусов, которые ежедневно перевозят военнослужащих к месту репетиции Парада, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дезинфекция военного транспорта спасателями в Хабаровске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что спасатели регулярно проводят дезинфекцию городских объектов. Например, в прошлые выходные подразделения радиационной, химической и биологической защиты Амурского спасательного центра МЧС России провели повторную обработку здания и прилегающей территории железнодорожного вокзала, а также спортивных объектов города Хабаровска.

- Также силами спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части проводится регулярная обработка территорий и помещений пожарно-спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, иных учреждений и объектов, - отметили в краевом МЧС.

Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели продезинфицировали транспорт военных, которые примут участие в параде 24 июняФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что в этом году на 9 мая над Хабаровском и другими крупными городами, находящимися на территории Восточного военного округа, прошли воздушные парады с участием авиации. Самолеты и вертолеты пилотировали опытные пилоты, имеющие боевой опыт.

Основную же часть Парада Победы было решено провести 24 июня, когда по прогнозам санитарных врачей, в большинстве городов страны ситуация с распространением коронавируса улучшиться. Тренировки личного состава начались в Хабаровске 4 июля на площади перед ареной «Ерофей»

РЕпетиции парада Победы проходят в Хабаровске у арены «Ерофей» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

РЕпетиции парада Победы проходят в Хабаровске у арены «Ерофей»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Всего в тренировке участвовало около 20 пеших подразделений ВВО, общей численностью более 3000 человек, из которых одно подразделение представлено военнослужащими-женщинами в количестве порядка 100 человек, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Впервые в Параде Победы будут участвовать сводные подразделения отдельного мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморском крае и отдельного соединения прикрытия, дислоцированного в Еврейской автономной области, а также парадный расчет отдельного инженерного соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Помимо военных в параде примут участие более 700 человек из ведомств и подразделений МЧС и Росгвардии. А по улицам города пройдет механизированная колонна с современными образцами вооружения, военной и специальной техникой – всего более 120 единиц, возглавит колонну легендарный танк Т-34. В небе, если позволят погодные условия пролетят 30 воздушных судов.

Военные отмечают, что во время тренировок тщательно соблюдается противоэпидемические меры направленные на исключение заражения личного состава коронавирусом. Помимо спасателей транспорт дезинфицируют еще и собственные подразделения РХБЗ округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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