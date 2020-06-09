Военные завершили тренировки с техникой, участвующей в параде 24 июля на аэродроме «Калинка» под Хабаровском

Напомним, что этой весной, прошедшей под знаком «коронавируса», в Москве приняли решение перенести традиционный парад, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, на более поздний срок. 9 мая над крупными городами страны пролетела боевая авиация.

В частности в Хабаровске за штурвалами самолетов и вертолетов сидели пилоты, имеющие боевой опыт. Наблюдать за воздушным парадом можно было в интернете - Восточный военный округ организовал онлайн-трансляцию пролета боевой техники.

Военные завершили тренировки с техникой, участвующей в параде 24 июля на аэродроме «Калинка» под ХабаровскомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Наземную часть парада с колоннами новейшей техники и маршем парадных коробок решено было провести 24 июня. После того, как решение приняли, войска приступили к планомерным тренировкам, естественно, с соблюдением всех необходимых во время пандемии мер безопасности.

Пешие колонны оттачивали мастерство на площади перед ареной «Ерофей» в Хабаровске, механизированная колонна на аэродроме «Калинка» под Хабаровском. Техники в этом году ожидается много, так что лишними такие репетиции точно не будут.

Военные завершили тренировки с техникой, участвующей в параде 24 июля на аэродроме «Калинка» под ХабаровскомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- В состав механизированной колонны включены современные образцы вооружения, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БПМ - 2, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия различного калибра, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные зенитно-ракетные системы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С», - отметили в пресс-службе Восточного военного округа..- Впервые в параде будет участвовать артиллерия большой мощности, в частности САУ «Акация», «Гиацинт», «Малка», а также самоходные минометы «Тюльпан».

Всего в парадной тренировке было задействовано порядка 160 единиц военной техники. Сегодня на аэродроме прошел заключительный прогон. Следующая репетиция прохождения военной техники, как обещают в военном ведомстве, состоятся уже на центральной площади краевой столицы в городе Хабаровске.

Военные завершили тренировки с техникой, участвующей в параде 24 июля на аэродроме «Калинка» под ХабаровскомФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Перед началом тренировки каждая единица военной техники, участвующая в Параде Победы, прошла внешний осмотр и специальную обработку подразделением РХБ защиты военного округа.

Кстати, в параде 24 июня снова будет участвовать авиация, в округе обещают, что над Хабаровском пролетят не менее 30 единиц авиационной техники.