Сотрудники ФСБ накрыли в Комсомольске-на-Амуре нелегальную оружейную мастерскую

Задержали 39-летнего слесаря-оружейника из Комсомольска-на-Амуре в мае этого года. У следователей краевого ФСБ были обоснованные подозрения, что тот организовал на дому нелегальную оружейную мастерскую, в которой на заказ производил и модернизировал боевое оружие.

Сотрудники ФСБ накрыли в Комсомольске-на-Амуре нелегальную оружейную мастерскуюФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Во время обыска подозрения подтвердились - на дому у умельца обнаружили целый арсенал. Причем, как сообщали источники оперативных сотрудников, любитель огнестрела действовал не сам по себе, а в составе группы. Они покупали так называемое охолощенное оружие, переделывали его в боевое, стреляющее настоящими патронами, чтобы затем выгодно продать заказчикам.

- В ходе обысков по местам жительства и пребывания комсомольчанина из незаконного оборота изъято три боевых пистолета и автомат, переделанные для ведения стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей «Р-411» (гражданский аналог пистолета марки «ПМ») и автомата Калашникова «АК-103», более тысячи патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Сотрудники ФСБ накрыли в Комсомольске-на-Амуре нелегальную оружейную мастерскуюФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Для того чтобы рассеять все сомнения, была проведена специальная экспертиза, которая подтвердила - из изъятого у комсомольского умельца оружия действительно можно вести огонь на поражение, то есть оно официально признанно боевым, пригодным для стрельбы.

Со слесаря-нелегала взяли обязательство о явке, все найденное оружие конфисковали и возбудили уголовное дело по статье «Незаконные сбыт, хранение оружия и его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция по данной статье - шесть лет лишения свободы. Расследование продолжается.