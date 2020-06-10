2020-06-10T06:38:57+03:00
Это - Хабаровск!

Особая помощь - особым детям

Прямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ
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Прямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FMПрямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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По данным Российской Академии Медицинских наук, сегодня около 85 % детей рождается с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья. Количество детей, которым требуется коррекционно-педагогическое сопровождение, достигает в дошкольном возрасте от 25-45%, более 60% детей относится к «группе риска». Этот факт определил необходимость изучения этой категории детей и организации им психолого- педагогической помощи. Такая помощь начинается с детских садов. Об этом мы поговорили с нашей гостьей - Еленой Владимировной Петрушиной - начальником отдела дошкольного образования администрации Хабаровска.

Елена Петрушина, начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Петрушина, начальник отдела дошкольного образования администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_06_2020.

Елена Петрушина 10_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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