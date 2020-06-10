Дорогу молодым

Молодёжь – это наше будущее. А помочь им обрести себя, направить в правильное русло и поддержать в нынешнее непростое время – задача не только самая важная, но и очень архисложная. Тем более, во время всей ситуации с коронавирусом.

О том, насколько сложно или просто работать с нынешней молодёжью, какая она и что нам от неё ждать, нам рассказала Инна Сергеевна Хопта - начальник управления по делам молодёжи и социальным вопросам.

Инна Хопта, начальник управления по делам молодёжи и социальным вопросамФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_06_2020.