В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи

Двенадцать новеньких, еще пахнущих заводской смазкой, «скорых» уже в Хабаровске и сейчас проходят регистрацию в ГИБДД, еще четыре машины должны доставить в регион в конце июня. Нашему региону они достались от Правительства России как поддержка в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают краевом минздраве, все автомобили - это не обычные «скорые», а настоящие реанимобили, способные доставить в больницу самых «тяжелых» пациентов. Новенькие машины осмотрел губернатор Сергей Фургал.

- Все поступившие машины, за исключением одной - марки «Форд» класса «С», выполнены в зимнем варианте, - рассказал Виталий Пустовой, главврач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Хабаровска». - Каждая такая «скорая» оснащена самой современной аппаратурой, которая позволяет поддерживать жизнь пациентов. В них есть приборы ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры - все, что нужно для реанимации. Внутренняя компоновка тоже очень удобная. Под капотом двухлитровые турбодизельные двигатели. Эти «скорые» к нам уже приходили и хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, к нам поступила одна машина на базе «УАЗ».

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

По словам главврача, три вновь прибывшие машины останутся на Хабаровской станции скорой помощи, еще три будут переданы Центру медицины катастроф, остальные разойдутся в Нанайский и южные районы Хабаровского края.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают в минздраве, это не первая партия спецавтомобилей, поступившая в край. Этой зимой в регион пришли 36 новых автомобилей скорой помощи, их также передали в районы, за исключением двух машин для Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Доставить их получится только морем, когда в крае стартует кампания по северному завозу.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

- Всего по плану мы планируем получить 95 таких машин. Из них 52 автомобиля уже пришли. Таким образом к 2021 году рассчитываем полностью обновить автопарк «скорых», - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

По словам главы региона, сейчас в крае трудятся 146 бригад скорой помощи, и уже через год каждая из них должна будет пересесть на новый автомобиль.