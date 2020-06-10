2020-06-10T08:01:32+03:00
Общество

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи

Машины поступили в регион из федерального центра в рамках оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиВ Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края
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Двенадцать новеньких, еще пахнущих заводской смазкой, «скорых» уже в Хабаровске и сейчас проходят регистрацию в ГИБДД, еще четыре машины должны доставить в регион в конце июня. Нашему региону они достались от Правительства России как поддержка в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают краевом минздраве, все автомобили - это не обычные «скорые», а настоящие реанимобили, способные доставить в больницу самых «тяжелых» пациентов. Новенькие машины осмотрел губернатор Сергей Фургал.

- Все поступившие машины, за исключением одной - марки «Форд» класса «С», выполнены в зимнем варианте, - рассказал Виталий Пустовой, главврач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Хабаровска». - Каждая такая «скорая» оснащена самой современной аппаратурой, которая позволяет поддерживать жизнь пациентов. В них есть приборы ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры - все, что нужно для реанимации. Внутренняя компоновка тоже очень удобная. Под капотом двухлитровые турбодизельные двигатели. Эти «скорые» к нам уже приходили и хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, к нам поступила одна машина на базе «УАЗ».

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

По словам главврача, три вновь прибывшие машины останутся на Хабаровской станции скорой помощи, еще три будут переданы Центру медицины катастроф, остальные разойдутся в Нанайский и южные районы Хабаровского края.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают в минздраве, это не первая партия спецавтомобилей, поступившая в край. Этой зимой в регион пришли 36 новых автомобилей скорой помощи, их также передали в районы, за исключением двух машин для Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Доставить их получится только морем, когда в крае стартует кампания по северному завозу.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощиФото: Правительство Хабаровского края

- Всего по плану мы планируем получить 95 таких машин. Из них 52 автомобиля уже пришли. Таким образом к 2021 году рассчитываем полностью обновить автопарк «скорых», - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

По словам главы региона, сейчас в крае трудятся 146 бригад скорой помощи, и уже через год каждая из них должна будет пересесть на новый автомобиль.

В Хабаровский край пришло 12 новеньких автомобилей скорой помощи.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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