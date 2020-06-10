2020-06-10T08:18:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновников, контактировавших с зараженным мэром Хабаровска, взяли на карандаш

Все они уже изолированы и сдают тесты на COVID-19
Борис КОКУРИН
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Чиновников, контактировавших с зараженным мэром Хабаровска, взяли на карандашЧиновников, контактировавших с зараженным мэром Хабаровска, взяли на карандашФото: Администрация Хабаровска
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Известие о том, что у первого лица города лабораторно подтвержден коронавирус стало настоящим шоком для городской администрации. Напомним, что с подозрением на COVID-19 сначала госпитализировали супругу градоначальника, после этого Сергей Кравчук добровольно отправился в самоизоляцию и сдал анализы на коронавирус. У жены - результат оказался отрицательным, а вот у мэра к сожалению, коронавирус выявили и Сергей Кравчук вынужден был переехать в изолятор.

Ка сообщили в администрации Хабаровска, городским управлением кадров и муниципальной подготовлен и направлен Роспотребнадзору список сотрудников, которые были в непосредственном контакте с градоначальником. Все эти специалисты уже находятся на самоизоляции.

- В администрации проведена дезинфекция помещений, ужесточены масочный и пропускной режимы, - рассказал Руслан Соколов, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ. - Благодаря тому, что большинство совещаний проходило в режиме онлайн, а также с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности, перечень контактеров оказался очень мал.

Помимо этого, в мэрии сейчас предпринимаются самые жесткие меры по нераспространению коронавирусной инфекции нового типа. Так сразу же на входе всем входящим в здание измеряют температуру, регулярно проводится санитарная обработка помещений, если возникает подозрение на ОРВИ у кого-то из служащих – его на работу не допускают.

В администрации города отмечают, что сейчас в Хабаровске ситуация с распространением коронавируса пока оптимизма не вселяет. Краевой центр по-прежнему остается лидером по количеству ежедневно подхватывающих инфекцию людей. Среди общего количества зараженных – 80% именно хабаровчане. По мнению специалистов даже речи о том, что пандемия может скоро закончиться не идет.

Как накануне на заседании штаба отметила Елена Лагошина заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам, рост выявленных случаев заражения стал результатом увеличившегося количества обследованных, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. По-прежнему большая часть носителей вируса являются бессимптомными.

В администрации города призывают всех жителей города соблюдать масочный режим, особенно в магазинах и общественном транспорте, по возможности избегать массовых скоплений людей, соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра и чаще мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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