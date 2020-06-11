Биробиджанцы устремились на городской пляж несмотря на запреты

АЙДА НА ПЛЯЖ, РЕБЯТА

После дождливого начала июня в Биробиджане установилась жаркая погода. Многим горожанам сидеть дома стало невмоготу, и они устремились к водоемам, игнорируя требования самоизоляции.

Одно из популярных мест отдыха - пляж в городском парке культуры и отдыха, на берегу залива реки Бира. Корреспондент "КП"-Хабаровск" посетил накануне этот пляж и насчитал более двадцати отдыхающих, среди которых преобладали подростки. Кто-то из любителей активного отдыха соблюдал социальную дистанцию (полтора метра), кто-то, окунувшись и выскочив на берег, прижимался к своему приятелю - погреться...

- Мы с друзьями каждый день сюда приходим купаться. В летние лагеря никого из детей пока не отправляют, пришкольные площадки не работают, а гулять во дворе уже надоело. Садимся на велосипеды и едем на пляж, - поделился своими впечатлениями биробиджанский школьник Артем. - Водичка еще холодноватая, поэтому мы далеко от берега не отплываем. В прошлом году у одного пацана ногу судорогой свело, и он стал тонуть. Еле успели его из воды вытащить...

Среди отдыхающих много подростковФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

Среди отдыхающих попадаются и взрослые. Кто-то из горожан приходит сюда вместе с детьми, невзирая на рекомендации Роспотребнадзора по самоизоляции.

- Мы с сыном - закаленные, ежедневно занимаемся спортом (зимой - коньки и лыжи, летом - футбол и бадминтон). Нам никакой вирус не страшен! Если ребята будут безвылазно сидеть в четырех стенах, тем более летом, то это негативно отразится на их самочувствии. Нужно вести здоровый образ жизни, двигаться, а не превращаться в живых мертвецов, - поделился своим мнением биробиджанец Виталий.

По его словам, он знает об опасности нахождения на пляже, где не оборудован спасательный пункт. Тем не менее, тяга организма к солнечным лучам и речной воде побеждает любые опасения...

Как сообщил руководитель группы патрульной службы государственной инспекции по маломерным судам Биробиджана Владимир Корчминский, в соответствии с постановлением врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, нахождение граждан в местах массового скопления, в том числе и на пляжах, запрещено. В целях безопасности устраиваются межведомственные рейды по биробиджанским водоемам. Спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками, сотрудники полиции составляют административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Борьба за здоровье жителей ЕАО продолжается...