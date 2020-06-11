Жалобная книга Хабаровского края от 9 июня 2020: о благоустройстве придомовых территорий

В очередной раз в эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ведущий программы «Жалобная книга Хабаровского края», председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов вместе с гостем программы обсудил наболевшие проблемы земляков.

В минувший вторник речь шла о благоустройстве дворовых территорий. Экспертом в этой области жизни горожан выступила архитектор, депутат Хабаровской городской Думы от партии «Справедливая Россия» Мария Огненная.

Большинство из нас, кто живет в многоквартирных домах, безусловно, хотели бы, чтобы дворы возле этих домов были красивыми и благоустроенными. То есть – было бы достаточно места для прогулок с детьми, для отдыха и занятий спортом. Чтобы дом окружали газоны и деревья, а также имелись места для парковки автомобилей.

Но, к сожалению, в реальности подобное происходит не всегда. В Хабаровске есть дома, которые вовсе не имеют дворов. К примеру, по адресам: Муравьева-Амурского, 29, 31 и Шеронова 95, то есть, в самом центре города двор у этих домов практически исчез. Война жильцов за своё право на дворовую территорию ведётся не один год, а с недавнего времени к процессу подключилась депутат городской Думы.

- К депутатам Хабаровской городской думы запрос от жильцов вышеперечисленных домов поступил в январе этого года. Они написали, что на протяжении нескольких лет не могут добиться того, чтобы им обратно вернули двор, который у них когда-то был, – начала рассказ Мария Огненная. – История, на первый взгляд, может показаться очень банальной. Сперва во дворе стоял старый деревянный дом, который разрушался, а потом вовсе сгорел. Через определённое время на освободившееся место зашёл застройщик и оградил его забором, оставив живущих в округе людей совсем без двора.

Когда жильцы начали выяснять причины возникшей ситуации, а также изучать документы, оказалось, что было проведено межевание их дворовой территории, которая на тот момент являлась краевой собственностью, да таким образом, что границы их домов остались по отмостку. Всё остальное специалистами краевого правительства было отведено под земельный участок, и передано городским властям. Администрация Хабаровска, в свою очередь, провела аукцион и сдала участок в аренду застройщику ООО «Сатурн».

Вот с января и начались наши переговоры с застройщиком, с департаментом архитектуры, строительства и землепользования города (орган, который выдал застройщику разрешение на строительство) о перемежевании этой территории и возврате какой-то части двора людям.

Ведь существуют определённые нормы, согласно которым возле домов обязательно должны быть территории для спортивной или детской площадок, а также парковочные места. И получается, что на сегодняшний день у данной территории есть два расчёта: тот, что предоставляет департамент архитектуры, основываясь на нормативы 1998 года, и тот, что выполнили жители этих домов сами (заказали у независимого специалиста), на основании действующего на сегодня норматива (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. N 136-пр).

Отсюда и возникла спорная ситуация. По старым расчётам людям положена меньшая территория двора, по новым – должна быть больше. Но следует не забывать, что речь идёт о трёх многоквартирных жилых дома. Правда, история затрагивает и интересы застройщика. С 2014 года он платит городу аренду за этот земельный участок и особо двигаться не хочет. Ведь рассчитывал на определённый участок для строительства большого развлекательного центра с кинотеатром. А сейчас, если перемежевать эту территорию, проект осуществить не получится.

- Между тем, улица Волочаевская у нас и так достаточно загружена проезжающим транспортом и парковками. Хватило бы там места для дополнительного потока машин и людей, если застройщик осуществил бы свой план? – задал вопрос Марии Игорь Глухов.

- Конечно нет. В данном случае жители абсолютно правы. Сейчас их двор находится в катастрофическом состоянии. А ведь в этих домах ещё расположены не жилые помещения: кафе, магазины, которые завозят товар опять же со двора. То есть под окна жильцов каждый день подъезжают грузовые машины, фуры, из которых что-то разгружают в больших объёмах. В такие моменты у жильцов совсем нет возможности свободно пройти к своим подъездам, не говоря уже о машинах скорой помощи или пожарных, потому что у обочины, с противоположной стороны небольшой дороги стоит забор.

Во время прямого эфира позвонила радиослушательница Татьяна, живущая в одном из многострадальных домов, о которых шла речь в программе и добавила, что депутаты городской думы, в частности Мария Огненная, всячески помогает вернуть им дворовую территорию, но мэр депутата не слышит.

– Мы просим всех хабаровчан поддержать нас и собираемся организовать митинг, чтобы мэр в конце концов пришёл к нам, и вернул наш двор, – сказала она.

- Но есть ли выход из сложившейся ситуации? – спросил депутата ведущий программы.

- На сегодняшний день депутатами сформировано обращение к мэру города о приостановке каких либо действий с данным земельным участком, потому что есть опасение, что если данное строительство завершится и постройка будет введена в эксплуатацию, то земельный участок будет отведён в собственность ООО «Сатурн» по кадастровой стоимости без нового межевания, - ответила Мария Огненная. – Нужно договариваться с администрацией о границах домовой территории, которая будет отведена собственникам домов для комфортного проживания в этом дворе. Сейчас мы работаем в этом направлении, но пока очень тяжело у нас проходят переговоры с администрацией города.

А застройщик не хочет отказываться от данного земельного участка, не смотря на ещё один камень преткновения – газгольдер, который расположен в середине участка. Причём, застройщик уже вложил средства, чтобы его перенести.

– Интересно, при возведении задуманного застройщиком проекта, возможно, с подземными парковками, не будут ли подвергнуты опасности фундаменты близстоящих домов? Ведь грунты нашего города неоднозначны, и есть вероятность смещения пластов, – задала вопрос эксперту координатор программы «Жалобная книга Хабаровского края» Надежда Выходцева.

– Да. Когда я рассматривала проектную документацию первого варианта торгово-развлекательного центра, отметила, что ниже, по улице Волочаевской, есть очень старый дом, построенный сто лет назад, который может пострадать, находясь поблизости от строительной площадки. А мониторинг этого дома никто не проводил, – ответила Огненная.

– Я понимаю, что выход из ситуации сложный и пока не просматривается, но вообще у собственников жилья есть механизмы для сохранения двора за своим домом, – резюмировал Игорь Глухов. – Итак, наш жилищный кодекс говорит, что земельный участок, на котором располагается отдельно взятый дом со всеми элементами озеленения, благоустройства принадлежит всем собственникам этого дома. То есть, является таким же общим имуществом, как чердак, крыша и прочее имущество дома. Однако, для того, чтобы жители могли сказать, что земельный участок под их домом принадлежит им, необходимо соблюсти два условия: участок должен быть сформирован, то есть определены его границы и размер или по другому – проведена процедура межевания; земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учёт. С этого момента собственники могут реализовывать своё законное право этой землёй распоряжаться. Иногда люди ошибочно называют эту процедуру приватизацией, но это не так. Ведь никакой передачи в собственность земли при этом не происходит. Просто она оформляется надлежащим образом и становятся понятны границы этого земельного участка.

Чем раньше будет поставлен участок на кадастровый учёт, тем меньше вероятность, что кто-то сможет часть его забрать.

История радиослушателя:

– Принадлежность земли дому, действительно, насущная проблема. Я живу по адресу Ленинградская 35 «а», а рядом с нашим домом был построен ещё один – 35 «б». Жильцы этого дома решили себе сделать парковку и забрать всю землю рядом с нашим. Мы воевали почти два года, чтобы оставить хотя бы проезд для пожарных или скорой помощи. Обращались в городскую и законодательную Думы, писали в контрольный надзор и другие инстанции, но, к сожалению, ни администрация, ни остальные органы ничем нам не помогли, – рассказала Виолетта. – Теперь возле нас развернули строительство ещё двух домов и от этого по стенам нашего пошли две трещины. Так нам пришлось сделать стяжку, чтобы он не развалился, которая стоит огромных денег, причём – за свой счёт. Однако работы произвели не грамотно, и мы судимся с компанией уже полтора года. А администрация снова бездействует.

– К сожалению, центр города – это лакомый кусочек и застройщики пытаются воткнуть дома в любые свободные его места, не проводя толком мониторинг рядом стоящих зданий. Ещё должны проводиться инженерные изыскания и делаться привязка новостройки к местности, но это, чаще всего тоже проводят не качественно, – прокомментировала Мария Огненная.

Обсуждение жилищного права в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» в программе «Жалобная книга Хабаровского края» будет обсуждаться дальше. Свои вопросы экспертам вы можете задать здесь.