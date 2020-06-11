2020-06-11T08:16:57+03:00
Досуг

Онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: вдохновляемся и творим

На этой неделе мы научимся видеть картины насквозь и создавать их самостоятельно, а помогут нам в этом сотрудники Дальневосточного художественного музея
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: вдохновляемся и творимОнлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: вдохновляемся и творимФото: Дальневосточный художественный музей
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Режим самоизоляции постепенно смягчается, и вполне возможно, скоро мы с вами сможем пройтись по музеям и посетить любимые изостудии в реальности. А пока предлагаем вам нашу еженедельную подборку онлайн-мероприятий, которая скрасит время ожидания.

МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Дальневосточный художественный музей приглашает познакомиться с историей жизни и творчеством Юриана Якобсена - художника родом из Гамбурга, учеником Питера Брейгеля младшего. Вашему вниманию представлен полный художественный разбор известной картины мастера «Охота на кабана», которая на постоянной основе красуется в одном из залов музея.

После Якобсена нам предлагают узнать больше о русском художнике Михаиле Сергиенко - уроженце города Артем Приморского края. Михаил Евлампиевич работал театральным художником в Хабаровске, а его картина «По ягоды» 1954 года - самое значительное из известных произведений, ведь именно после ее экспонирования на выставке произведений художников РСФСР в Москве о Михаиле Сергиенко заговорили как о дальневосточном Шишкине.

В ДВХМ интересно расскажут еще о двух известных европейских художниках - Франческо Бассано и Антоне фон Марон. Бассано прославился в Венеции - его картина «Зима», представленная в хабаровском музее, относится к направлению терраферма (в дословном переводе: «прочная или твердая земля»). Антона фон Марон сразу две страны называют «своим величайшим портретистом». Унаследовав манеру позднебарочной австрийской живописи, фон Марон трансформировал свой стиль в духе римского неоклассицизма. Он писал и станковые полотна, и фрески на сюжеты из древней истории и мифологии, но стал известен именно как портретист. На страничке ДВХМ в Instagram нам предлагают увидеть его картину «Аллегория зимы».

Также в музее предлагают отправиться на несколько интересных видеоэкскурсий, первая из которых посвящена году празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На виртуальной выставке «Плакат войны, плакат победы» представлены плакаты агитационные и плакаты сатирические, выполненные художниками Москвы, Ленинграда и Хабаровска.

Вторая экскурсия рассказывает о художниках фламандской школы - это Питер Пауль Рубенс, Ян Бреи гель Старшии , Адриан Браувер. Экскурсию ведет завсектором зарубежного искусства Алена Фролова.

Третья видеоэкскурсия называется «Город рассказывает» - это обзор выставки работ из музейного фонда, посвященных городу Хабаровску. Объектами внимания и художественного осмысления становится уходящие, исчезающие страницы истории города: милые, уютные деревянные домики, солидные каменные особняки, запечатленные художниками при помощи самых разных техник.

Вдохновившись полотнами великих мастеров, вы можете создать свой собственный шедевр Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Вдохновившись полотнами великих мастеров, вы можете создать свой собственный шедеврФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

РИСУЕМ С ХУДОЖНИКОМ

И снова художественный музей приглашает всех, кому небезынтересно рисование, на серию своих мастер-классов, первый из которых называется «Арт-терапия» и вообще-то является целым курсом. Евгения Савилова - сотрудник ДВХМ и арт-терапевт - проведет видеозанятие-знакомство, плавно перетекающее в практическую часть - создание гармонизирующей мандалы.

Второй мастер-класс «Рисуем небо» говорит сам за себя - вместе с художницей Элиной Трушевой вам предстоит изобразить на бумаге кучевые облака.

Третий мастер-класс с Евгенией Савиловой поможет вам создать красивый морской пейзаж с помощью акварельных красок. А нестандартное занятие по рисованию с помощью самого обычного кофе заставит вас по-новому взглянуть на творчество и попробовать что-то интересное. Художница Эльвира Трушина поделится с учениками всеми секретами этой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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