В Хабаровском крае готовятся к массовому открытию детских садов

В Хабаровском крае постепенно начинают снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Понятное дело, что родители ждут не дождутся, когда же, наконец, откроются обычные, а не дежурные группы в детских садах. Самоизоляция заканчивается, а идти на работу с детьми - так себе вариант. И как вчера стало известно, массово детские сады в регионе начнут открываться уже 15 июня.

- Сейчас мы проводим организационные мероприятия в дошкольных учреждениях, работаем с администрациями муниципальных образований, непосредственно с заведующими, для того чтобы мы могли выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и чтобы мы могли быть готовы к приему детей с соблюдением всех мер безопасности их пребывания в садах, - отметила Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Рекомендации просты: это обязательная уборка и дезинфекция помещений, термометрия на входе не только для детей, но и для родителей, наличие санитайзеров для обработки рук. В помещениях регулярно должно проходить обеззараживание воздуха специальными приборами. Кроме того, сейчас решается вопрос с получением справок.

- Мы сейчас договариваемся с министерством здравоохранения о том, чтобы организовать прием и осмотр наших детей, не посещая медицинскую организацию, - рассказывает Виктория Хлебникова. - Когда окончательное решение будет принято, мы о нем проинформируем.

По словам министра, для того, чтобы не возникло никаких проблем, родителям в первую очередь необходимо заявиться, что они готовы привести своих детей в дошкольное образовательное учреждение. Никакого заявления писать не надо, достаточно просто уведомить администрацию садика, с какого числа они желают привести свое чадо. Можно отправить письмо по электронной почте, написать записку и просто позвонить.

Дополнительную информацию по работе детских садов можно получить как по телефонам горячей линии ведомства - их сейчас работает целых девять, так и на официальном сайте министерства и на его страничках в социальных сетях.

- Если возникнут какие-нибудь проблемы, можно воспользоваться моим личным профилем в инстаграме, - обещает Виктория Хлебникова. - Напишите, я постараюсь оперативно отвечать и оказывать содействие в рассмотрении тех или иных сложных ситуаций.

Родителей призывают потерпеть несколько дней, пока между ведомствами утрясут все нерешенные вопросы, и дети наконец-то отправятся в садики.