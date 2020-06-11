Террористы и их пособники были осуждены в Хабаровске

О том что на территории Хабаровска действует подпольная террористическая ячейка сотрудники Федеральной службы безопасности узнали ровно год назад. Как сообщают в ведомстве двое граждан одной из стран Центральной Азии принимали непосредственное участие в деятельности международной террористической организации «Исламское Государство» (запрещена на территории Российской Федерации), остальные четверо знали об этом, но не стали доносить соответствующим органам.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками краевого управления ФСБ было установлено, что действуя в интересах международной террористической организации, Моминов склонял троих соотечественников, а Номонжонов одного гражданина РФ, к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, - рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю. - Набиев, добровольно присягнув на верность террористической организации намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях, а также совместно с Рахмановым, Сирожидиновым и Толановым, располагали достоверно известными им сведениями о противоправной деятельности своих соотечественников, но по идеологическим мотивам умышленно не стали сообщать в правоохранительные органы.

Все члены преступной группы были задержаны и попали под следствие, которое вели сотрудники краевого управления ФСБ. Осенью прошлого года уголовные дела были переданы в суд. Уже в сентябре Рахманов, Сирожидинов и Толанов были осуждены по статье «Несообщение о преступлении». В виде наказания они должны были выплатить штрафы на суммы от 15 до 30 тысяч рублей и затем покинуть территорию Российской Федерации на 35 лет.

В декабре 2019 года за то что собирался принять участие в деятельности террористической организации четыре года заключения получил Набиев. Первые два года он проведет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима.

В феврале уже этого года свой срок получил Номонжонов. За содействие террористической деятельности в виде склонения, вербовки или вовлечение лица в организацию деятельности террористической организации, его приговорили к к восьми годам лишения свободы, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима. И наконец в июне 2020 оды был осужден последний участник преступной группы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/784386" frameborder="0"></iframe> Суд над последним участником террористической группы.Оперативная съемка

- 3 июня 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Моминова к 11 годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима, - поделились информацией в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. – Его признали виновным в приготовлении к совершению преступлений, предусмотренного по сразу нескольким статьям уголовного кодекса: «Участие в деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности в виде склонения, вербовки или вовлечение лица в организацию деятельности террористической организации».

Как отметили в ведомстве приговоры в отношении четырех иностранных граждан уже вступили в законную силу. Решение суда в отношении Номонжонова сейчас обжалуется в Апелляционном военном суде. А Моминов, имеет право обжаловать приговор.