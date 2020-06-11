Пенсионерка-пешеход погибла в аварии в центре Хабаровска. Происшествие случилось накануне вечером, 10 июня в районе дома №51 на улице Тургенева. По предварительной информации, машина Nissan двигалась по Уссурийскому бульвару со стороны улицы Комсомольская в сторону улицы Шевченко.

На нерегулируемом перекрестке улицы Тургенева и Уссурийского бульвара водитель не уступил дорогу ФОТО: Игорь Глухов

На нерегулируемом перекрестке улицы Тургенева и Уссурийского бульвара водитель не уступил дорогу, как того требовал дорожный знак, и врезался в автомобиль Subaru, движущийся по улице Тургенева в сторону улицы Муравьева-Амурского.

Автомобиль Subaru после столкновения продолжал бесконтрольно двигаться и наехал на пешехода ФОТО: Игорь Глухов

- Пожилая женщина шла по тротуару. Автомобиль Subaru после столкновения продолжал бесконтрольно двигаться и наехал на пешехода, когда оказался на тротуаре. Пенсионерка скончалась на месте происшествия, - рассказал информированный источник.

На момент происшествия оба автолюбителя были трезвы ФОТО: Игорь Глухов

Также травмы головы получил и водитель машины Subaru. На момент происшествия оба автолюбителя были трезвы.

Напомним, в минувшие выходные, 6 июня, в автоаварии погибли отец и сын. Происшествие случилось на перекрестке улицы лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Ранее сообщалось, что виновник аварии мчался на автомобиле Toyota Premio, и столкнулся с еще одной «Тойотой», ехавшей в том же направлении. После столкновения он пересек перекресток, столкнулся с дорожным ограждением, перевернулся и врезался в стоящих на остановке папу и ребенка. Автолюбителя уже арестовали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.