2020-06-11T13:38:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года: случаев заражения 2804

За последние сутки выявили 71 новый случай
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года: случаев заражения 2804 ФОТО: региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года: случаев заражения 2804 ФОТО: региональный минздрав
Изменить размер текста:

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 804. Из них вылечились одна тысяча 439 человек, 19 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 2288 (+44)

2 Ульчский район – 157 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 60 (+1)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 96 (+20)

5 Район имени Лазо – 58 (+0)

6 Ванинский район – 18 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 20 (+3)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 34 (+0)

11 Амурский район – 12 (+1)

12 Бикинский район – 16 (+0)

13 Вяземский район – 10 (+2)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 8 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 71 новый случай заболевания.

Отметим также, что около 40 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 40 процентов заболевших зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Радио «Комсомольская правда» временно приостанавливает вещание в Хабаровске
Семьи из Комсомольска наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»
На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде Победы
В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов
Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами
В ЕАО коров, питающихся на помойках, отведут на арестплощадку
Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора
Без вести пропавшего мужчину ищут спасатели в ЕАО
В Хабаровском крае преобразили «Родник Дерсу»
Торговцев в Хабаровске оштрафовали на крупные суммы
В Хабаровском крае 11 июня ответят на вопросы по борьбе с коррупцией
Владельцев бизнеса в Хабаровском крае познакомят с «СберСоветником»
В Хабаровске 13 июня закроют для движения центральные улицы
На Амуте в Хабаровском крае восстанавливают лес после рубок
В Хабаровске продолжается ремонт теплотрасс
Хабаровский ТЮЗ отмечает 76-летие
В Хабаровском крае осудят трио посредников во взяточничестве
Обстановка в Хабаровске 11 июня 2020 года: с полтысячи жилых домов остаются без горячей воды
Плантацию конопли нашли на дачном участке в Биробиджане
В Хабаровске расследуют крупный коммерческий подкуп на железной дороге
Обстановка в Хабаровском крае 11 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровском крае официально заявили о снятии ограничений самоизоляции
Прокуратура в ЕАО занялась обрушением моста
В Комсомольске на опасном участке железной дороги выявили подростков
В Хабаровске начали строить инфекционный корпус детской больницы
Почта России сообщила о режиме работы отделений в Хабаровском крае
«Спасибо» от Сбербанка: программа лояльности обновлена