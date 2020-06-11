Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года: случаев заражения 2804

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 804. Из них вылечились одна тысяча 439 человек, 19 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 2288 (+44)

2 Ульчский район – 157 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 60 (+1)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 96 (+20)

5 Район имени Лазо – 58 (+0)

6 Ванинский район – 18 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 20 (+3)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 34 (+0)

11 Амурский район – 12 (+1)

12 Бикинский район – 16 (+0)

13 Вяземский район – 10 (+2)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 8 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 71 новый случай заболевания.

Отметим также, что около 40 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 40 процентов заболевших зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.