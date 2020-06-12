«Угрожали лишить меня статуса депутата»: зоозащитница рассказала о противостоянии садистам-живодерам из ЕАО

Год назад на всеобщее обозрение вышла очень некрасивая и трагическая история. В ЕАО садисты-живодеры несколько часов убивали овчарку, которая была на цепи. Сначала собаке полдня пытались размозжить голову кувалдой, она еще дышала, тогда ей вогнали в тело металлический штырь, но даже это не сразу убило животное.

Об этом происшествии стало известно благодаря неравнодушному человеку, который сообщил в полицию. Позже к ситуации подключились и зоозащитники, которые выехали на место – в товарищество СНТ «Буревестник», расположенное всего в 40 километрах от Хабаровска. В конце концов активистам удалось добиться возбуждения уголовного дела, расследование которого длилось весь последний год.

- Прошел год расследований, экспертиз, опросов свидетелей, вчера дело передали в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Это еще не финал, но работа проделана огромная, - рассказала Наталья Ковалева, соавтор проекта «Зоозащита ДВ». - Низкий поклон и огромное спасибо всем, кто участвовал в этом деле и помогал. К слову, были те, кто откровенно пакостил – писал заявление в полицию, угрожали, что лишат меня статуса депутата.

Дело передали в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд ФОТО: «Зоозащита ДВ»

Наталья Ковалева выразила отдельную благодарность человеку, который не прошел мимо умирающей четвероногой девочки с разбитой в кисель головой, как потом показала экспертиза. Он был основным свидетелем, которые также помогал физически, ездил в ЕАО давать показания и ни разу не сказал, что «некогда, да и вообще надоело ждать развязки, все так долго тянется».

Впереди суд и Наталья очень надеется на поддержку неравнодушных людей. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к бедам четвероногих друзей. Мы в ответе за тех, кого приручили.