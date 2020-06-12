Александр Жорник поздравил горожан с приближающимся Днём рождения Комсомольска

Сегодня, 12 июня, Комсомольску-на-Амуре исполнится 88 лет. Глава города Александр Жорник поздравил комсомольчан с приближающимся праздником:

«Дорогие земляки! Есть праздники и даты, вокруг которых сплачиваются люди, которые принято отмечать всем миром. Таким праздником для нас комсомольчан уже давно стал День города. Своей искренностью, теплотой он сближает всех нас. Какими бы разными мы не были, как бы не складывались наши судьбы, нас объединяет большая любовь к Комсомольску-на-Амуре.

Уверен, что у каждого комсомольчанина есть чувства, эмоции, воспоминания, надежды, родственники, друзья, близкие, всё то, что в первую очередь связывает нас с нашей малой родиной – Комсомольском-на-Амуре, делает его нашим родным и любимым. Ведь город это не только заводы, улицы, дома, город, это то, что с нами было и будет, разное – хорошее и плохое, радостное и печальное.

И, конечно, город это, прежде всего, люди. А у нас в Комсомольске живут прекрасные люди – трудолюбивые, гостеприимные, настойчивые, сплочённые, преданные своему городу и своей Родине. Это и есть самое главное богатство и гордость Комсомольска.

Дорогие земляки, давайте и дальше будем любить наш город, помнить и гордится его историей, ценить всё, что было создано нашим старшим поколением, создано нами, и беречь наш Комсомольск.

Пусть он хорошеет с каждым днём! Пусть он развивается, благодаря нашим добрым делам!

Поздравляю всех с Днём рождения Комсомольска-на-Амуре! Желаю всем комсомольчанам счастья, здоровья и успехов!»

Поздравление ко дню рождения Комсомольска-на-Амуре ФОТО: Амурсталь