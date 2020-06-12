Инженер Комсомольского-на-Амуре НПЗ присоединился к Общероссийскому исполнению гимна

День России давно стал символом единения граждан, любви к Родине и ответственности за её судьбу. Благополучие любой страны зависит от благополучия каждого его гражданина, его труда. Сотрудники Комсомольского нефтеперерабатывающего завода вносят большой вклад в эту общую работу. Своими достижениями в производстве, волонтерстве и спорте известны многие комсомольские нефтепереработчики.

В главный государственный праздник заводчане присоединились к мероприятиям и акциям, которые рассказывают об уникальности российской истории, культуры, языке и символизируют единение многонациональной России.

Комсомольский НПЗ еще накануне праздника присоединился к масштабной Всероссийской акции «Окна России»: окна заводских подразделений украсили изображением российского флага и символами России и Хабаровского края. А каждый сотрудник, придя на работу, смог взять с собой индивидуальный триколор.

В День России сотрудники Комсомольского НПЗ выражали уважение и гордость к Родине совершенно по-разному. Но они были едины в том, что делали это с трепетом и любовью. Инженер АСУТП, призер корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» Константин Бардыш присоединился к Общероссийскому исполнению гимна.

- Вокалом занимаюсь уже давно. Но исполнять гимн родной страны всегда волнительно. Каждую строчку пропускаешь через себя, свои эмоции и воспоминания. Я горжусь тем, что живу в самой сильной стране - России, замечательном городе - Комсомольске-на-Амуре. С Днем России!, - поделился Константин.

Едины были работники Комсомольского НПЗ и в участии во флешмобе «Флаги России», в праздничный день на балконах многих нефтепереработчиков развивался триколор.

Самая прекрасная половина заводского коллектива с радостью присоединилась к Всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Кто-то пек, используя традиционный рецепт, у других были свои секреты приготовления, передаваемы из поколения в поколения. К процессу привлекали всю семью. Но главное то, что испеченные работниками Комсомольского НПЗ пироги в этот день стали знаком благодарности за дружбу, помощь, заботу, любовь и, конечно, признательность врачам, которым сегодня, как никогда очень сложно и ответственно работать.

А юные комсомольчане – дети заводчан, рисовали и настоящую, и будущую Россию и смогли вдоволь пофантазировать над тем, кем они себя видят в ней. Многие, как и родители, хотят стать нефтепереработчиками, чтобы производить топливо на благо России и ее жителей.