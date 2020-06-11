2020-06-12T10:59:54+03:00
Это - Хабаровск!

Проблема бездомных животных

Прямой эфир 11 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ
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Прямой эфир 11 июня на частоте 88,3 FMПрямой эфир 11 июня на частоте 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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Летний сезон делает заметной проблему бездомных животных. Стаи собак греются на солнышке на газонах. Иногда между барбосами и людьми возникают конфликты. Поэтому решено регулировать численность бродячих собак. На эти цели в 2020 году в краевом бюджете предусмотрено около 30 миллионов рублей, треть из которых планируется выделить Хабаровску, в котором, по приблизительным подсчетам, насчитывается не менее 5 тысяч бесхозных кошек и собак. На выделенные средства можно будет отловить, стерилизовать, привить и подкормить порядка 1300 лохматых обитателей подворотен. Об это и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Александровна Ващенко, депутат думы города Хабаровска, Член комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Ольга Ващенко, депутат думы города Хабаровска, Член комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ващенко, депутат думы города Хабаровска, Член комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 11_06_2020.

Ольга Ващенко 11_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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