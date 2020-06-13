2020-06-13T07:23:09+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня в Хабаровске: в колоннах пройдут «Катюша» и Т-34

Колонна ретро-техники уже полностью подготовлена к участию в торжественном мероприятии
Ксения ТУРТЫГИНА
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Ретро-колонна пройдет в составе парада в Хабаровске. Фото: пресс-служба ВВОРетро-колонна пройдет в составе парада в Хабаровске. Фото: пресс-служба ВВО
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В параде Победы в Хабаровске будет участвовать легендарная техника Великой Отечественной войны. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, каждый образец уже прошел плановый технический осмотр и, по необходимости, реставрацию.

Во главе механизированной колонны будет идти знаменитый танк Т-34. Советский средний танк выпускался серийно с 1940 года, славу эта тяжелая машина приобрела в годы Великой Отечественной войны, где показала отличные боевые характеристики. До первой половины 1944 года именно Т-34 был основным танком, ему на смену пришла модификация Т-34-85.

Еще одна легенда – система полевой реактивной артиллерии БМ-13, известная всему миру «Катюша». В колонне пройдет советский тяжелый танк ИС-3, который активно разрабатывали в годы Второй мировой, но в серийное производство запустили буквально в последние дни войны. Техника не успела принять участие в боях, что не умаляет заслуг инженеров, разработавших этот танк.

Пройдет в колонне и СУ-152 – тяжелая самоходно-артиллерийская установка. Она построена на базе тяжелого танка КВ-1с, вооружена 152-миллиметровой гаубицей-пушкой МЛ-20С.

Напомним, парад Победы состоится в Хабаровске 24 июня 2020 года. Указом главы государства этот день объявлен выходным. Сейчас в Хабаровске продолжаются репетиции парада, поэтому будут перекрывать улицы, так, сегодня вечером, 13 июня, перекроют окрестности площади им. Ленина, где традиционно проходит парад. В день парада горожан и гостей города не пустят на центральные улицы – смотреть торжество придется дома по телевизору. В выгодном положении окажутся жители жилых домов, стоящих в районе площади. Такие меры безопасности приняты из-за того, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться по краю и стране. Поэтому как бы ни хотелось взглянуть на легендарную технику вживую, лучше оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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