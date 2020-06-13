Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 13 июня 2020 года: плюс 69 заболевших

По состоянию на вечер сегодняшнего дня, 13 июня, в Хабаровском крае выявлено нарастающим итогом 2938 заболевших (плюс 69 человек к 12 июня). По информации минздрава края, основной прирост дали Хабаровск, Верхнебуреинский и Хабаровский районы. Среди заразившихся COVID-19 умерли в общей сложности девятнадцать человек .

На сегодня на искусственной вентиляции легких находятся 17 человек из 736 лежащих в стационарах. На домашнем лечении 727. Итого к настоящему моменту коронавирусом болеют 1464 человека. Под медицинским наблюдением находятся порядка шести тысяч человек - они контактировали с заболевшими.

Режим самоизоляции в крае с 11 июня снят для лиц моложе 65 лет, людям старше этой планки, а также тем, у кого есть тяжелые заболевания, необходимо оставаться дома, выходить на улицу в исключительных случаях. Кроме того, при посещении мест массового скопления людей продолжают действовать ограничения.

Распределение числа заболевших по районам и городам края:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 2412 (+65)

2 Ульчский район – 157 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 60 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 96 (+0)

5 Район имени Лазо – 61 (+3)

6 Ванинский район – 18 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 20 (+0)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 41 (+4)

11 Амурский район – 12 (+0)

12 Бикинский район – 16 (+0)

13 Вяземский район – 10 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 8 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

Как отмечают врачи, среди заболевших по-прежнему довольно много бессимптомных носителей, которых выявляют по результатам лабораторных исследований. Больше половины болеют пневмонией, у остальных коронавирусная инфекция нового типа вызвала признаки обычной простуды.

Напомним, коронавирус подтвержден у мэра Хабаровска Сергея Кравчука, о чем градоначальник сообщил сам в своем аккаунте в соцсетях. Сегодня, 13 июня, скончался Вячеслав Фургал, депутат Законодательной думы Хабаровского края, старший брат губернатора Сергея Фургала. По неподтвержденной официально информации, у политика были тяжелые осложнения, вызванные COVID-19. Официально известно, что народный избранник около месяца назад ушел на больничный. В краевой думе его состояние не комментировали.