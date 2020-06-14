2020-06-14T03:56:05+03:00
Общество

Откроют ли детские сады в Хабаровском крае с 15 июня 2020 года

11 июня губернатор региона объявил об открытии детских садов, но, возможно, у Роспотребнадзора другое мнение
Евгения МОЛОТОВА
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Детские сады должны были начать работу в понедельникДетские сады должны были начать работу в понедельникФото: Ольга КИВА
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Начиная с 11 июня 2020 года, в Хабаровском крае началось снятие ограничительных мер, принятых в связи с угрозой пандемии коронаврусной инфекции нового типа. На первом этапе к своему штатному режиму должны были вернуться, в том числе, и детские сады. Соответствующие приказы были изготовлены на местах. Так, в Хабаровске, приказом №565, подписанным начальником управления образования Татьяной Матвеенковой, детские сады должны были открыться 15 июня. Однако, начиная с 13 июня в родительских чатах начал массово распространяться следующий текст (орфография и пунктуация сохранены):

- Уважаемые родители, здравствуйте. В связи с запретом открытия детских садов в штатном режиме по решению Федерального Роспотребнадзора, детский сад с 15.06. будет функционировать в режиме дежурных групп. Количество детей в группе по рекомендации Роспотребнадзора не должно превышать 12 человек. С Вами свяжутся воспитатели Ваших групп и сообщат, остались ли свободные места для зачисления детей. В группу попадут только те воспитанники, кто успел предоставить справки из лечебных учреждений и вошёл в число 12. Все остальные будут зачислены только после того, когда будет решение Федерального Роспотребнадзора. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Но вины детского сада в этом нет.

Участковая поликлиника косвенно подтверждает распоряжения Роспотребнадзора Фото: Евгения МОЛОТОВА

Участковая поликлиника косвенно подтверждает распоряжения РоспотребнадзораФото: Евгения МОЛОТОВА

За разъяснениями встревоженные родители обращаются как к краевому правительству, так и к министерству образования и науки Хабаровского края. Увы – получить ответы на свой вопрос в выходные дни крайне затруднительно. Безмолвствует «горячая линия». На официальных сайтах Роспотребнадзора также к моменту публикации никакой информации не оказалось.

А вот в соседнем Комсомольске-на-Амуре, администрация оказалась более отзывчивой.

С 15 числа сады в городе, да и, судя по всему, во всём крае продолжат работу в режиме дежурных групп, - рассказали в муниципалитете Комсомольска. - Но если обстоятельства складываются таким образом, что детей оставить не с кем, мы этих детей примем в дежурные группы. Наличие справок от участкового педиатра обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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