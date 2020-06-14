В Хабаровском крае увеличилось количество ДТП, в том числе, со смертельным исходом

Аналитическая служба ГИБДД России обнародовала статистические данные о количестве дорожно-транспортных происшествий в том числе с погибшими и пострадавшими. Эксперты констатируют: Хабаровский край далек от благополучия в этом вопросе. Так, только за апрель 2020 года в крае, в ходе дорожно-транспортных происшествий получили ранения 110 человек, 12 погибли. Майской статистики в распоряжении аналитиков пока нет, но можно с уверенностью утверждать – тенденция к увеличению количества пострадавших в ДТП будет сохранена и дальше. Что же говорить, об июньской статистике, то достаточно посмотреть на прошлую неделю, для того, чтобы понять, наши соотечественники крайне небрежны в отношении жизни и здоровья своих ближних.

ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

Так, прошлая неделя оказалась урожайной для старухи с косой. Сразу два ДТП со смертельным исходом вошли в сводки ГИБДД. В Хабаровске, вечером 10 июня в самом центре города на нерегулируемом перекрестке улицы Тургенева и Уссурийского бульвара водитель не уступил дорогу, как того требовал дорожный знак, и врезался в автомобиль Subaru, движущийся по улице Тургенева в сторону улицы Муравьева-Амурского. От удара машина сменила траекторию движения, покинула проезжую часть и сбила шедшую по тротуару пенсионерку. Женщина погибла на месте, приехавшим врачам-реаниматологам оставалось только констатировать смерть.

Промчавшись по тротуару автомобиль врезался в бетонную опору ФОТО: Игорь Глухов

А 13 июня в печальные сводки попал Город Юности. Здесь, на пересечении проспекта Первостроителей и улицы Комсомольской, пределы дорожного полотна непроизвольно покинула Toyota Mark-2. Причина – несоблюдение скоростного режима. В итоге погибла женщина-пешеход. Водитель Toyota Mark-2 покинул место аварии в реанимационной

Потерпевшая и водитель уехали с места происшествия в реанимобилях ФОТО: предоставлено очевидцем

машине.

НАПОМНИМ

В минувшие выходные, 6 июня, также погибли двое пешеходов, один из которых малолетний ребенок. Происшествие случилось на перекрестке улицы лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Ранее сообщалось, что виновник аварии мчался на автомобиле Toyota Premio и столкнулся с еще одной «Тойотой», ехавшей в том же направлении. После столкновения он пересек перекресток, столкнулся с дорожным ограждением, перевернулся и врезался в стоящих на остановке папу и сына. Мальчик погиб на месте. Его отец позже скончался в реанимации. Автолюбителя уже арестовали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.

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