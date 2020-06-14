2020-06-14T12:28:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 14 июня 2020 года: еще 71 случай заражения

Общее число выздоровевших - 1458 человек
Евгения МОЛОТОВА
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Общее число выздоровевших - 1458 человек⠀ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяОбщее число выздоровевших - 1458 человек⠀ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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По состоянию на вечер 14 июня 2020 года на территории Хабаровского края зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены как в краевой столице, так и в ряде муниципальных районов края, в том числе Комсомольске-на-Амуре.

Среди заболевших преобладает возрастная категория от 18 до 65 лет; 13 пациентов старше 65 лет; 5 детей в возрасте от года до тринадцати лет. Среди вновь выявленных пациентов около 20 % - бессимптомные носители, у 55% выявлена пневмония, у прочих, признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям

Всего в крае зарегистрировано 3009 случаев заболевания (рост +2,4% к 13 июня 2020 года), из них 19 закончились смертью пациентов.

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 571 пациента, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 335 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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