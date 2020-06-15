Участница Великой Отечественной войны из ЕАО отметила 100-летие

Жительница села Волочаевка Полина Тихоновна Меркульева отметила 100-летний юбилей. Волею судьбы она была участницей Великой Отечественной войны. Эта часть ее биографии воспринимается с некой долей страха.

«Враг подошел к Харькову, и в Ново-Белом начали готовиться к эвакуации. А вскоре девушка надела солдатскую форму и стала связистом 178 пехотного полка, потому что была военнообязанной. Эту специальность она освоила в училище, там же научилась стрелять, знала азбуку Морзе, разбиралась в телефонах и рациях.

Впервые наша героиня увидела «Катюшу» в Кантемировке, под Сталинградом. Там случился большой танковый бой. Потом она участвовала в ожесточенных боях за Харьков, где располагалась вражеская ставка. Полк Полины Тихоновны оказался в окружении. Бойцы выходили из него наугад, карты не было, местности не знали. Приходилось вступать в схватки с врагом. Над Полиной не однажды нависала смертельная опасность».

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ

До войны в 40-м году девушка, закончила педучилище, работала в школе учителем начальных классов селе Ново-Белом Воронежской области. Одновременно с этим вела в старших классах физику и математику. Кроме того, организовывала для ребят экскурсии в окрестности села. Война резко ворвалась в ее жизнь, изменила привычки и правила. До конца войны Полина Тихоновна носила солдатскую форму. Купить кусок ткани на талоны она смогла только после демобилизации. Из нее она сшила себе юбку.

В 1957-м году наша героиня окончила пединститут и приехала в Волочаевку-2. Здесь она работала завучем по воспитательной работе, руководила отрядом красных следопытов, ездила со своими подопечными по стране, в том числе в Москву, Сочи и Ленинград.

Отдельно отметили заслуги Полины Тихоновны во время работы в школе ФОТО: Администрация Смидовичского района

ЮБИЛЕЙ

Участницу ВОВ с юбилеем поздравили представители правительства области, районной администраций, городских и сельский поселений, районной общественной организации ветеранов, Дальневосточного отделения железной дороги, творческие коллективы. Также в адрес Полины Тихоновны пришло письмо с поздравлениями президента Владимира Путина.

- Виновницу торжества искренне благодарили за стойкость и мужество, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, и в трудные послевоенные годы. Отдельно отметили ее заслуги во время работы в школе, - рассказали в пресс-службе Смидовичского района.

Среди наград именинницы орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.».