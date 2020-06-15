Депутаты Хабаровского края направят обращение Михаилу Мишустину

Законодательная дума Хабаровского края намерена обратиться к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой выйти с законодательными инициативами в Государственную Думу и принять дополнительные меры по созданию условий для восстановительного роста экономики. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края.

ЭКОНОМИТЬ И СОХРАНЯТЬ

Депутаты предлагают освободить субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в связи с распространением коронавирусной инфекции, от уплаты страховых взносов на период не только в течение трех месяцев (апрель, май и июнь), как это уже решили сделать на федеральном уровне, а до 1 октября 2020 года, уточнил Кирилл Цмакалов, председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова: меры поддержки экономики нужно расширятьФото: Законодательная дума Хабаровского края

- Страховые взносы сопровождают выплаты заработной платы, а это напрямую связано с готовностью субъектов малого и среднего предпринимательства сохранять персонал, - прокомментировала Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Поэтому такое послабление решает сразу несколько задач - позволяет экономить затраты предпринимателей и содействовать сохранению рабочих мест, занятости со всеми вытекающими из этого социальными эффектами. Мораторий введен с апреля по июнь, но мы также считаем, что период восстановления, когда предприниматели должны выходить на возобновление оборотов своей деятельности, также требует этой поддержки. Это действительно могло бы быть существенной мерой по восстановлению экономики.

ПОДДЕРЖИТЕ БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ

В письме предлагается еще одна мера поддержки региональных бюджетов: бремя выплаты социальных взносов за неработающее население перенести с краевой казны на федеральный источник финансирования. В Хабаровском крае выплаты за всех неработающих жителей составляют почти восемь миллиардов рублей.

- Такие средства в условиях непланируемых расходов в связи с эпидемиологической ситуацией, конечно бы, поддержали Хабаровский край, и это способствовало бы повышению социальной и экономической устойчивости, - отметила спикер.

Существенную помощь федеральный центр может оказать субъектам через реструктуризацию внутреннего государственного долга - конвертировав обязательства перед коммерческими банками в бюджетные кредиты. Это позволило бы регионам обеспечивать социально значимые обязательства перед жителями.

- Инициатива обращения исходила от фракции КПРФ, ее поддержали все депутаты, обсудили на координирующем совещании, - отметила Ирина Зикунова. - Какие-то корректировки пришлось внести в связи с тем, что ситуация меняется, на федеральном и краевом уровнях принимаются и получают реализацию инструменты поддержки. Поэтому текст развивался, актуализированная версия, соответствующая текущей ситуации, была нами принята на внеочередном заседании думы.

Обращение в ближайшее время будет направлено в Правительство Российской Федерации, а также в законодательные (представительные) органы государственной власти регионов с просьбой его поддержать.