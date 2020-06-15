Град в Смидовичском районе ЕАО нанес ущерб сотням местных жителей
ЧЕРНАЯ СУББОТА МЕСТНОГО МАСШТАБА
13 июня стало скверным днем для жителей Николаевского сельского поселения Смидовичского района Еврейской автономной области. Во второй половине дня погода резко ухудшилась - небо затянули тучи, поднялся сильный ветер. А примерно в пять часов вечера пошел сильный град, ставший шоком для очевидцев.
- Сначала мелкие льдинки с неба посыпались, а потом крупные - забарабанило по крыше, по бочке во дворе. По моей информации, у некоторых жителей градом даже забило насмерть кур. У многих людей повреждены кровли и сайдинг домов, пострадал и личный автотранспорт. Вчера мне позвонила односельчанка и рассказала, что у нее вся крыша - в дырках. Обещали привезти шифер, но не везут. Дождь тем временем продолжается, и вода беспрепятственно проникает в поврежденный дом, - рассказал житель села Николаевка Олег Белозеров.
Печальная картина наблюдалась "черной субботой" и в селе Ключевое, которое входит в состав Николаевского городского поселения. Местный житель Геннадий Половинкин сообщил корреспонденту "КП" - Хабаровск" подробности произошедшего.
- В нашем селе проживает около тысячи человек, из них процентов 60 выживают за счет огородов. Работы нет, доходы у людей маленькие, все надежды - на урожай. Град, который бушевал минут десять, похоронил эти надежды. Мне - 65 лет, и я никогда такого не видел. Льдинки были размером почти с куриное яйцо. У меня все деревья и кустарники отряхнуло, помидоры уничтожены. Может, картошка только выживет. У других тоже в огородах мало что осталось, - посетовал Геннадий Половинкин.
Пострадавшим нужна рассада помидоров, баклажанов, перцев и других сельскохозяйственных культурФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
ПОСЛЕ ГРАДА НУЖНА РАССАДА
По его словам, через группу, созданную в мессенджере, жители Ключевого начали собирать информацию, кому из селян что требуется после града. Как оказалась, пострадавшим нужна рассада помидоров, баклажанов, перцев и других сельскохозяйственных культур.
- Многие откликнулись, в том числе одна садовница из Биробиджана. Она сообщила, что отдаст рассаду бесплатно, но доставку в Николаевку она сделать не может. Надо приехать к ней в областной центр, - рассказал Геннадий Половинкин. - Из Приморья тоже кто-то написал, что готов поделиться рассадой. Такая вот ситуация. Картошка, может, выживет, огурцы еще могут вырасти, а морковку, наверное, пересаживать уже бесполезно...
Сразу же после стихийного бедствия решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности от 13.06.2020 № 4 введен режим локальной чрезвычайной ситуации. В Николаевку выехали подразделения спасателей. Вместе с представителями районной администрации началось комиссионное обследование пострадавшей территории.
- Выявлены повреждения крыш в 34 многоквартирных домах, в двух общеобразовательных школах, также имеются повреждения остекления 55 оконных рам в двух школах и одной больнице. Предварительный ущерб составляет около девяти миллионов рублей, - сообщила сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ксения Письменова.
ПОМОГУТ ВСЕМ?
После выяснения реального масштаба стихийного бедствия режим ЧС был изменен с локального на муниципальный. В поселок Николаевка выехал груженный строительными материалами специальный автомобиль «КАМАЗ» МЧС России для ремонта жилых домов. Но проблемы, тем не менее, остаются.
- К нам, в село Ключевое, комиссии пока не приезжали. Может, они пока обследуют Николаевку, где проживает около восьми тысяч жителей. Надеемся, и до нас скоро доберутся спасатели. А пока мы фотографируем нанесенные повреждения, чтобы комиссиям легче было работать, - сообщил житель села Ключевое Геннадий Половинкин.
По словам заместителя главы администрации Николаевского городского поселения Ивана Горноскуля, местным органом самоуправления организован прием заявлений от пострадавших граждан.
- Прием заявлений ведется в двух направлениях. Если повреждена крыша и остекление - это одно направление, если повреждены сельхозпосадки - второе направление. Решение по поводу размера компенсаций будут приниматься на областном уровне, - подчеркнул Иван Горноскуль.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России, специалисты районной и поселковой администраций, аварийно-ремонтные бригады, а также начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области полковник Роман Бойко. Сообщения от граждан принимаются круглосуточно по телефону в п. Николаевка 8(42632)21-4-69.
ИСТОЧНИК KP.RU