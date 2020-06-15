2020-06-15T07:35:06+03:00
Происшествия

Град в Смидовичском районе ЕАО нанес ущерб сотням местных жителей

Высыпавшие из туч льдинки размером едва ли не с куриное яйцо повредили дома, автомобили и уничтожили огородные посадки
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Высыпавшие из туч льдинки размером едва ли не с куриное яйцо повредили дома, автомобили и уничтожили огородные посадкиВысыпавшие из туч льдинки размером едва ли не с куриное яйцо повредили дома, автомобили и уничтожили огородные посадкиФото: Ольга КИВА
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ЧЕРНАЯ СУББОТА МЕСТНОГО МАСШТАБА

13 июня стало скверным днем для жителей Николаевского сельского поселения Смидовичского района Еврейской автономной области. Во второй половине дня погода резко ухудшилась - небо затянули тучи, поднялся сильный ветер. А примерно в пять часов вечера пошел сильный град, ставший шоком для очевидцев.

- Сначала мелкие льдинки с неба посыпались, а потом крупные - забарабанило по крыше, по бочке во дворе. По моей информации, у некоторых жителей градом даже забило насмерть кур. У многих людей повреждены кровли и сайдинг домов, пострадал и личный автотранспорт. Вчера мне позвонила односельчанка и рассказала, что у нее вся крыша - в дырках. Обещали привезти шифер, но не везут. Дождь тем временем продолжается, и вода беспрепятственно проникает в поврежденный дом, - рассказал житель села Николаевка Олег Белозеров.

Печальная картина наблюдалась "черной субботой" и в селе Ключевое, которое входит в состав Николаевского городского поселения. Местный житель Геннадий Половинкин сообщил корреспонденту "КП" - Хабаровск" подробности произошедшего.

- В нашем селе проживает около тысячи человек, из них процентов 60 выживают за счет огородов. Работы нет, доходы у людей маленькие, все надежды - на урожай. Град, который бушевал минут десять, похоронил эти надежды. Мне - 65 лет, и я никогда такого не видел. Льдинки были размером почти с куриное яйцо. У меня все деревья и кустарники отряхнуло, помидоры уничтожены. Может, картошка только выживет. У других тоже в огородах мало что осталось, - посетовал Геннадий Половинкин.

Пострадавшим нужна рассада помидоров, баклажанов, перцев и других сельскохозяйственных культур Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Пострадавшим нужна рассада помидоров, баклажанов, перцев и других сельскохозяйственных культурФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПОСЛЕ ГРАДА НУЖНА РАССАДА

По его словам, через группу, созданную в мессенджере, жители Ключевого начали собирать информацию, кому из селян что требуется после града. Как оказалась, пострадавшим нужна рассада помидоров, баклажанов, перцев и других сельскохозяйственных культур.

- Многие откликнулись, в том числе одна садовница из Биробиджана. Она сообщила, что отдаст рассаду бесплатно, но доставку в Николаевку она сделать не может. Надо приехать к ней в областной центр, - рассказал Геннадий Половинкин. - Из Приморья тоже кто-то написал, что готов поделиться рассадой. Такая вот ситуация. Картошка, может, выживет, огурцы еще могут вырасти, а морковку, наверное, пересаживать уже бесполезно...

Сразу же после стихийного бедствия решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности от 13.06.2020 № 4 введен режим локальной чрезвычайной ситуации. В Николаевку выехали подразделения спасателей. Вместе с представителями районной администрации началось комиссионное обследование пострадавшей территории.

- Выявлены повреждения крыш в 34 многоквартирных домах, в двух общеобразовательных школах, также имеются повреждения остекления 55 оконных рам в двух школах и одной больнице. Предварительный ущерб составляет около девяти миллионов рублей, - сообщила сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ксения Письменова.

ПОМОГУТ ВСЕМ?

После выяснения реального масштаба стихийного бедствия режим ЧС был изменен с локального на муниципальный. В поселок Николаевка выехал груженный строительными материалами специальный автомобиль «КАМАЗ» МЧС России для ремонта жилых домов. Но проблемы, тем не менее, остаются.

- К нам, в село Ключевое, комиссии пока не приезжали. Может, они пока обследуют Николаевку, где проживает около восьми тысяч жителей. Надеемся, и до нас скоро доберутся спасатели. А пока мы фотографируем нанесенные повреждения, чтобы комиссиям легче было работать, - сообщил житель села Ключевое Геннадий Половинкин.

По словам заместителя главы администрации Николаевского городского поселения Ивана Горноскуля, местным органом самоуправления организован прием заявлений от пострадавших граждан.

- Прием заявлений ведется в двух направлениях. Если повреждена крыша и остекление - это одно направление, если повреждены сельхозпосадки - второе направление. Решение по поводу размера компенсаций будут приниматься на областном уровне, - подчеркнул Иван Горноскуль.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России, специалисты районной и поселковой администраций, аварийно-ремонтные бригады, а также начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области полковник Роман Бойко. Сообщения от граждан принимаются круглосуточно по телефону в п. Николаевка 8(42632)21-4-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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