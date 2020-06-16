«Экологический дозор» проверяет, как предприятия Хабаровского района заботятся об окружающей среде

Рейды по предприятиям в Хабаровском и Вяземском районах Хабаровского края начались с начала 2020 года. Инспекторы главного управления госконтроля и лицензирования проверяют районных предпринимателей на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Промежуточные итоги экологического контроля подвели в ведомстве накануне.

Цифры не внушают оптимизма. Менее чем за полгода инспекторами ведомства вынесено 247 постановлений об административных нарушениях в сфере природопользования и охраны окружающей среды. К ответственности привлечено 131 предприятие и организация, а общая сумма «долга природе» превысила сумму в четыре с половиной миллиона рублей. Именно такова совокупность выписанных штрафов.

- В основном наши инспекторы проводят рейды по запланированному графику, - рассказали в главном управлении госконтроля и лицензирования Хабаровского края. - Периодически они получают сигналы от граждан через официальные аккаунты в социальных сетях. Так, к примеру, в Хабаровском районе был установлен факт разлива мазута из котельной. В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства дела. А в Вяземском районе края произошел разлив отходов деревоперерабатывающего производства, материалы уже рассматриваются Амурской природоохранной прокуратурой. Некоторые организации, предприниматели и жители края недооценивают характер и степень общественной опасности нарушений природоохранного законодательства.

Выезжают не только по графику, но и реагируя на сигналы жителей ФОТО: главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства

Несоблюдение правил экологического законодательства является основанием для наложения на нарушителя (физическое или юридическое лицо) административного штрафа. На должностных лиц сумма составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридическим лицам придется заплатить штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или приостановить деятельность до 90 суток.

В крае также работает горячая линия экологического надзора, куда каждый может сообщить о нарушениях природоохранного законодательства. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по телефону: 8 (4212) 40-23-53. Также сообщение можно направить в директ официального аккаунта главного управления госконтроля @krgkl_khv.