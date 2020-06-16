День пивовара отметили в Хабаровске

В День пивовара, 13 июня, пивоваренная компания «Балтика», которой в этом году исполняется 30 лет, поделилась тонкостями пивоварения и развеяла несколько распространенных мифов о пиве во время масштабной экскурсии, охватившей восемь заводов по всей России. Зрители в режиме онлайн наблюдали за производством пенного напитка для взрослых.

Пивоварение - искусство более древнее, чем египетские пирамиды. Однако специалисты и в наши дни совершенствуют и развивают процесс, опираясь на традиции и опыт предыдущих поколений. «Балтика» решила рассказать, какие технологии применяет на своем производстве, чтобы радовать любителей пенного вкусным и качественным продуктом, в формате онлайн-экскурсии.

Эксперты компании ответили на вопросы, заданные зрителями

Путешествие началось на заводе «Ярпиво» в Ярославле. Затем зрители побывали в различных цехах на заводах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Туле и Хабаровске. Менее чем за час гости трансляции в подробностях узнали о том, какой путь проходит пиво, начиная от солодоращения и заканчивая розливом, а также познакомились с уникальной технологией мембранной фильтрации, применяемой для производства безалкогольного пива. Кстати, участники обычных экскурсий могут побывать не во всех этих цехах. Эксперты компании ответили на вопросы, заданные зрителями, в том числе зачем в составе хмель, почему пивоваренные дрожжи любят холод, а не тепло, и добавляют ли в «Балтику 9» спирт (спойлер: нет, не добавляют, а используют особый штамм дрожжей).

«Балтика» поздравляет всех причастных к пивоварению с профессиональным праздником! Тех, кто не успел посетить трансляцию, приглашаем посмотреть запись по ссылке.