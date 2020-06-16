В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади Ленина

Не так давно появилась информация о том, что в 13 городах России отказались от проведения парада Победы из-за непростой ситуации с коронавирусом, но Хабаровск - город, в котором расположен штаб одного из самых больших в стране военных округов, в это число не попал.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Парад будет. Вот только меры безопасности во время его проведения будут усилены. Во-первых, все участники (даже те, кто просто будут его освещать) пройдут обязательное тестирование на COVID-19, а, во-вторых, будут соблюдать все меры противоэпидемической безопасности.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Даже говорить не надо, что военные химики тщательно обработают всю технику, которая должна будет пройти в механизированной колонне, специальными дезинфекторами, а личный состав наденет маски.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Это первая репетиция парада победы в центре Хабаровска. До этого военная техника отрабатывала прохождение в колоннах на аэродроме Калинка в пригороде краевого центра, а бойцы чеканили шаг в колоннах у арены «Ерофей».

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

До парада остается не так много времени, и командование решило провести сводную тренировку. Время - 8 часов вечера - выбрали не случайно, чтобы не перекрывать центр города в час пик. Так получается, что во время репетиций парада в Хабаровске почти всегда идет дождь. Не стала исключением и эта тренировка. Впрочем, непогода не смутила ни участников действия, ни зрителей, которые собрались поглазеть на военные машины и бравых воинов.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В этот раз, отметили в округе, в парадных коробках не будет женщин-медиков, они и так достаточно заняты, чтобы отвлекать их от борьбы с коронавирусом, зато в расчетах пройдут представители прекрасной половины человечества из армии ВВС и ПВО.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Как обещают в администрации Хабаровска, в этом году нас ждет один из самых масштабных парадов. Здесь будут не только военные, но тяжелая боевая техника и ретроавтомобили, и техника войск радиационной, химической и биологической защиты и специальные платформы с символами городов-героев.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

- В этой тренировке приняли участие только от Министерства обороны более трех тысяч военнослужащих, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Еще 700 человек представляли другие ведомства. Также во время репетиции парада по площади Ленина проехало более 160 единиц военной техники.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Открывали прохождение техники легендарный танк Т-34, самый массовый танк Великой Отечественной войны, и не менее легендарная система залпового огня «Катюша». В состав механизированной колонны были включены современные образцы вооружения, в частности танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БПМ - 2, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия различного калибра, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные зенитно-ракетные системы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

Впервые в параде будет участвовать артиллерия большой мощности, в частности САУ «Акация», «Гиацинт», «Малка», а также самоходные минометы «Тюльпан». Завершится парад, если, конечно, позволит погода, пролетом авиаторов, которые уже отдали дань уважения всем ветеранам и тем, кто не дожил до победы в Великой Отечественной войне, в мае.

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске военная техника, участвующая в параде 24 июня, прошла по площади ЛенинаФото: Борис КОКУРИН