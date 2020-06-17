Хабаровчан кроме коронавируса одолевает еще одна опасная инфекция

Коронавирус, пневмония, ОРВИ и присасывания клещей - актуальные темы, которые обсудили участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. По данным на 15 июня 2020 года в крае зафиксировали 3083 случая заражения коронавирусом. Из них 2479 - это заразившиеся жители Хабаровска. Согласно данным регионального минздрава выздоровели 1471 человек, скончались 19.

- Кроме COVID-19 серьезную тревогу у хабаровских врачей вызывает резкий подъем уровня заболеваемости внебольничной пневмонией. С начала года зафиксировали четыре тысячи 115 случаев заражения. Из них 505 за последнюю неделю, - рассказала Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. - Согласно ежегодной статистике в прошлые годы внебольничной пневмонией еженедельно заболевало по 150-200 человек.

Лучше обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ. Так, за прошедшую неделю в краевом центре зарегистрировали одну тысячу 198 случаев. Это ниже эпидпорога на 45,5 процента. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.

Спокойной остается ситуация с присасыванием клещей. Из-за укусов насекомых в больницы города обратилась одна тысяча 514 человек. Из них 973 взрослых и 541 ребенок. На прошедшей неделе клещи покусали 184 жителя Хабаровска (132 взрослых и 52 ребенка). Все пациенты находились в момент нападения кровососов за городом. Напомним, в Хабаровский край поступило 15 тысяч 340 доз противоклещевого иммуноглобулина, в том числе шесть тысяч 400 доз для бесплатного введения детям.