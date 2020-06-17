2020-06-17T04:21:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае начался прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию вне избирательного участка

По желанию граждан, процесс может пройти во дворе школы, в жилых микрорайонах или в подъезде
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
По желанию граждан, процесс может пройти во дворе школы, в жилых микрорайонах или в подъезде ФОТО: Крайизбирком Хабаровского краяПо желанию граждан, процесс может пройти во дворе школы, в жилых микрорайонах или в подъезде ФОТО: Крайизбирком Хабаровского края
Изменить размер текста:

Хабаровский край готовится к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, с учетом санитарно-эпидемической обстановки приняты широкомасштабные меры безопасности.

ГОЛОСУЕМ С КОМФОРТОМ

Чтобы исключить скопление людей на участках, голосование «растянули» по времени - уже с 25 июня начнется предварительный этап. Основной день - 1 июля, напомним, он объявлен нерабочим. Помимо этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предусмотрела иные формы волеизъявления граждан: можно подать заявление и организовать голосование у себя во дворе, подъезде, на территории ближайшей школы и так далее. К тем, кто в силу здоровья или иных ограничений не может покинуть свое жилище, члены участковой комиссии придут на дом, разумеется, соблюдая правила санбезопасности.

- Ранее соответствующие заявления, с помощью которых также можно выбрать удобный день и время голосования, принимали только на Госуслугах. С 16 июня заявление можно принести лично в участковую комиссию по месту жительства, - отметили в краевой избирательной комиссии.

При этом форма подачи заявления совершенно свободная: письменно или устно лично, письменно или устно через друзей, знакомых, родственников. Достаточно сообщить, что а) вы хотите проголосовать вне помещения; б) указать дату и место; в) оставить контактный телефон.

- В согласованные день и время к дому заявителя прибудут члены комиссии, оповестят о готовности провести голосование на придомовой территории или в подъезде, - объяснили в краевом избиркоме. - В квартиру члены комиссии не зайдут, исключение - для тех, кто по инвалидности, болезни или возрасту не может покинуть жилье.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

На самих участках будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Гражданам выдадут заранее упакованные пакеты, в каждом - ручка и бланк голосования, организуют маршрутизацию потоков посетителей (как на дороге - у каждого своя сторона), всем выдадут маски, перчатки, между членами избиркома и участниками голосования установят экраны-разделители. Единственный момент, когда гражданина попросят снять маску - сверка с фотографией на паспорте. При этом посетителя и членов УИК будет, кроме экрана, разделять социальная дистанция. И, конечно, дезинфекция - много, много антисептиков и частая обработка всего, до чего дотрагиваются люди. Все это делается для того, чтобы участие в процессе было максимально широким, а вот распространение коронавируса - минимально низким.

Если вас эти меры не убедили или есть причины не уходить далеко от дома, уже с 16 июня вы можете подать заявление в участковую комиссию на голосование вне помещения.

СПРАВКА «КП»

Как сообщил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, для защиты всех участников процесса из федерального бюджета выделено 84 миллиона рублей. В перечне более 800 тысяч одноразовых масок, столько же пар перчаток, 29600 одноразовых халатов (в них члены участковых избирательных комиссий будут приходить на голосование вне участка). Закупается 26 200 литров антисептических средств, 1558 ковриков, обработанных дезинфицирующим составом, и около 800 бесконтактных термометров.

Узнать адрес своей участковой комиссии можно на сайте краевого избиркома http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 17 июня 2020 года: на излечении 78 пациентов
Сделать масштабное граффити о войне в Биробиджане мешает дождь
Ребенка с ожогами тела доставили санрейсом из Биробиджана в Хабаровск
В Хабаровске пассажирку после аварии с угрозой выкидыша доставили в роддом
Обстановка в Хабаровске 17 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах
Вспышкой коронавируса в больнице занялась прокуратура в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае на 17 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Движение по улице Синельникова ограничат в Хабаровске
Родителям в Хабаровске обещали места для всех детсадовцев в дежурных группах
До начала приемной кампании в вузах Хабаровска осталось четыре дня
Хабаровчанка отсудила возможность жить в своей квартире у родного отца
Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик стал доступен в Хабаровском крае
Ночных расхитителей торговых точек задержали в Хабаровске
Комсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантов
Пассажиры в Хабаровске с агрессией относятся к масочному режиму
Жителям Хабаровского края предлагают доступный тариф на онлайн-кинотеатр
Бывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в Хабаровске
Пенсионерка лишилась денег в салоне сотовой связи в Хабаровске
Бизнесмены в Хабаровске спрогнозировали свое будущее
На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского района
Иммуноглобулин в Хабаровском крае закупили после прокурорской проверки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек
У жителей Хабаровского края появилась возможность бесплатно проверять подозрительные звонки
Дожди скорректировали строительство дома на Алексеевской в Хабаровске