В Хабаровском крае начался прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию вне избирательного участка

Хабаровский край готовится к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, с учетом санитарно-эпидемической обстановки приняты широкомасштабные меры безопасности.

ГОЛОСУЕМ С КОМФОРТОМ

Чтобы исключить скопление людей на участках, голосование «растянули» по времени - уже с 25 июня начнется предварительный этап. Основной день - 1 июля, напомним, он объявлен нерабочим. Помимо этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предусмотрела иные формы волеизъявления граждан: можно подать заявление и организовать голосование у себя во дворе, подъезде, на территории ближайшей школы и так далее. К тем, кто в силу здоровья или иных ограничений не может покинуть свое жилище, члены участковой комиссии придут на дом, разумеется, соблюдая правила санбезопасности.

- Ранее соответствующие заявления, с помощью которых также можно выбрать удобный день и время голосования, принимали только на Госуслугах. С 16 июня заявление можно принести лично в участковую комиссию по месту жительства, - отметили в краевой избирательной комиссии.

При этом форма подачи заявления совершенно свободная: письменно или устно лично, письменно или устно через друзей, знакомых, родственников. Достаточно сообщить, что а) вы хотите проголосовать вне помещения; б) указать дату и место; в) оставить контактный телефон.

- В согласованные день и время к дому заявителя прибудут члены комиссии, оповестят о готовности провести голосование на придомовой территории или в подъезде, - объяснили в краевом избиркоме. - В квартиру члены комиссии не зайдут, исключение - для тех, кто по инвалидности, болезни или возрасту не может покинуть жилье.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

На самих участках будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Гражданам выдадут заранее упакованные пакеты, в каждом - ручка и бланк голосования, организуют маршрутизацию потоков посетителей (как на дороге - у каждого своя сторона), всем выдадут маски, перчатки, между членами избиркома и участниками голосования установят экраны-разделители. Единственный момент, когда гражданина попросят снять маску - сверка с фотографией на паспорте. При этом посетителя и членов УИК будет, кроме экрана, разделять социальная дистанция. И, конечно, дезинфекция - много, много антисептиков и частая обработка всего, до чего дотрагиваются люди. Все это делается для того, чтобы участие в процессе было максимально широким, а вот распространение коронавируса - минимально низким.

Если вас эти меры не убедили или есть причины не уходить далеко от дома, уже с 16 июня вы можете подать заявление в участковую комиссию на голосование вне помещения.

СПРАВКА «КП»

Как сообщил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, для защиты всех участников процесса из федерального бюджета выделено 84 миллиона рублей. В перечне более 800 тысяч одноразовых масок, столько же пар перчаток, 29600 одноразовых халатов (в них члены участковых избирательных комиссий будут приходить на голосование вне участка). Закупается 26 200 литров антисептических средств, 1558 ковриков, обработанных дезинфицирующим составом, и около 800 бесконтактных термометров.

Узнать адрес своей участковой комиссии можно на сайте краевого избиркома http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/