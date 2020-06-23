Как вырастить картофель: пошаговая инструкция от «КП»-Хабаровск»

Такой обычный и ничем вроде бы не примечательный овощ, как картошка, на самом деле не так-то просто вырастить. Если же вы новичок в огородном деле, только купили дачу или собираетесь (актуальные цены на дачи в Хабаровске и рядом с ним можно узнать в нашем материале «Купить дачу в Хабаровске в 2020 году: где покупать, сколько стоит, как выбрать»), то эта пошаговая инструкция по выращиванию картофеля для вас.

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ООО «МЕГАСТРОЙ» - для тех, кто ремонтирует и строит.Фото: Предоставлено

АПРЕЛЬ: ПРОРАЩИВАЕМ

Представим, что вы только-только решили заняться выращиванием картошки, сходили на рынок и купили несколько ведер для посева. Первое, что вы должны сделать - прорастить клубни.

- Картофель начинают проращивать с начала апреля, для этого клубни заносят в теплое помещение, зачастую прямо в квартиру, - рассказывает Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - Там его раскладывают на полу в освещенном месте - картошка требует много тепла и солнца. Периодически картофель перебирают и переворачивают, чтобы клубни освещались со всех сторон.

Постепенно на картофеле начинают появляться росточки длиною в 2-3 сантиметра - это происходит примерно через три недели от начала проращивания. Когда росточки позеленеют и наберут крепость - пришло время сажать. Обычно в Хабаровском крае картофель начинают высаживать в начале мая - примерно с 9 числа, а заканчивают 20 мая.

МАЙ: ВЫСАЖИВАЕМ

Чтобы посадить картофель, нужна хорошо прогретая и вспаханная земля. Пашут землю сейчас обычно мини-трактором, ручным методом тоже можно, но это долго и хлопотно. Посадка картофеля также производится либо вручную, либо с помощью трактора.

Самое главное - оптимально выгадать расстояние между рядками и кустиками при посадке, тогда ухаживать за картофелем будет прощеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Вручную на грядках лопатой выкапываются бороздки на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. В каждую борозду укладывается картофель на расстоянии примерно 17-20 сантиметров между клубнями. Вместе с клубнями кладут органические удобрения - перегной или яичную скорлупу (скорлупа помогает в борьбе с медведкой) или минеральные удобрения в виде гранул. Также перед посадкой картошку можно осыпать золой - быстрее вырастет урожай, зола в том числе предохраняет картофель от порчи.

Посадка «под трактор» проходит следующим образом - по вспаханной земле мини-трактором делаются такие же бороздки, что и вручную. Также вручную раскладываются картофель и удобрения, после чего все закапывается тяпкой. Вскапывать и формировать борозды лопатой весьма непросто, поэтому трактор - отличный помощник в этом деле. Следующий этап - прополку и окучивание также можно делать с помощью мини-трактора.

Итак, все рядки уложены, удобрения внесены - можно закапывать картошку, и лучше тяпкой, а не лопатой. Закрываем рядки так, чтобы над бороздой образовался небольшой бугорок - когда пойдут летние дожди, вода распределится равномерно. В самостоятельном поливе картофеля, по мнению Екатерины Тимофеевны, нет нужды - в Хабаровском крае лето почти всегда дождливое, так что влаги растению хватает.

Лето в Хабаровском крае изобилует дождями, поэтому в дополнительном поливе картофель, как правило, не нуждаетсяФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ИЮНЬ-ИЮЛЬ: ПРОПАЛЫВАЕМ И ОКУЧИВАЕМ

Через время, когда картофель взойдет, появятся и сорняки - а значит, необходима прополка, которая заодно и взрыхлит землю. Прополка производится один раз, кроме того, подросший картофель нужно окучивать - на рядочки нагребается земля, повыше, с двух сторон. Чем выше будут бугорки - тем больше клубней там вырастет.

- После окучивания очень важно не прозевать момент, когда на картофель начинает нападать божья коровка, - рассказывает Екатерина Голованова. - Она садится на листочки и стебли и продырявливает их до состояния сеточки. От этого сильно страдает урожай, поэтому кустики необходимо обрабатывать.

В течение всего лета периодически необходимо удалять сорняки и избавляться от божьей коровки, а ближе к осени на урожай позарится еще и колорадский жук - готовьтесь отбиваться и от него. (О способах борьбы с огородными вредителями читайте в статье «Какие вредители встречаются на огородах в Хабаровском крае и чем их травить?»).

Когда картофель взойдет, появятся и сорняки - а значит, необходима прополка, которая заодно и взрыхлит землюФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

АВГУСТ: ВЫКАПЫВАЕМ И ХРАНИМ

Где-то в середине августа ботва у картофеля начинает желтеть и засыхать, и к началу сентября картофель уже полностью готов к выкапыванию. Копать картошку можно по старинке - вручную, лопатой, или же с помощью трактора, что, конечно, гораздо проще. Трактор поднимает клубни наверх, вам остается только ходить за ним и собирать урожай в ведра.

Итак - картофель собран, теперь необходимо его как можно лучше очистить от земли и хорошенько просушить. Сушится картофель тут же, на огороде - прямо на земле расстилается полиэтилен, который хорошо прогревается на солнце и быстро высушивает картошку. Клубни необходимо распределить тонким слоем, чтобы лучше сохли. После просушки картофель собирают в холщовые мешки и отвозят в место хранения - для этого лучше всего выбрать погреб или подвал. Картошка должна храниться в темноте и в прохладе, это обязательное условие, потому что иначе клубни быстро прорастут и станут непригодны к пище. Оптимальная температура хранения +2+3 градуса, это нужно периодически проверять и корректировать - заведите уличный термометр и оставьте его в том месте, где храните урожай.

Таким образом картошка хранится с сентября и до следующего посевного сезона, когда приходит время отбирать клубни на семена. Для этого подходят клубни средней величины, без всяких повреждений, целые и красивые. Семенной фонд лучше периодически обновлять, не используйте только свою выращенную картошку, периодически вводите новые сорта, чтобы найти самые лучшие и вкусные.