2020-06-17T06:57:27+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре перегородил вход к конкуренту бетонными блоками

Разрешение предпринимателю выдали на ремонт тротуара, а он воспользовался им для разборок с коллегой
Борис КОКУРИН
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Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре перегородил вход к конкуренту бетонными блокамиБизнесмен из Комсомольска-на-Амуре перегородил вход к конкуренту бетонными блокамиФото: Социальные сети
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В этой ситуации, сложившейся на улицах Орехова и Советской в Комсомольске-на-Амуре, пришлось разбираться лично мэру. Многие горожане посчитали, что этот конфликт - возврат в девяностые, когда каждый, кто имел деньги и связи, творил, что хотел. Но, по мнению градоначальника, это не так, просто некоторые застряли в этой «эпохе беспредела» и никак не желают жить по закону.

А началось все с того, что однажды утром обитатели улицы Ореховой попытались попасть на рынок «Клюшка» и не смогли этого сделать. Проход к торговым павильонам превратился в перегороженную бетонными блоками баррикаду.

То же самое произошло и с магазином «Орленок» на улице Советской. Такие же баррикады из бетонных ограждений преграждали путь в магазин всем, кто хотел пополнить запасы продовольствия.

Пожаловались в мэрию, но там, в отделе, отвечающем за благоустройство, только пожали плечами. Никакой глобальной реконструкции на этих улицах не планировалось. Единственное, что один из бизнесменов взял подряд на укладку брусчатки и установку бордюров, получив на это разрешение от соответствующего отдела администрации города. Стали разбираться и выяснилось - никто никаким благоустройством заниматься не планировал.

- После появления бетонных блоков стало понятно, что целью было не благоустройство, а желание одного человека причинить ущерб другому, - отмечает Александр Жорник, руководитель администрации Комсомольска-на-Амуре. - Вчера эти разрешения мы аннулировали.

Мало того - чтобы «тормознуть» зарвавшегося благоустроителя, администрации города пришлось к делу привлечь полицию.

- Я догадывался, что даже после отмены разрешений работы все равно попытаются начать, чтобы перерыть тротуар, - отметил градоначальник в своем блоге. - Поэтому документ об аннулировании был передан в УМВД, с руководством полиции я договорился о том, что для охраны общественного порядка в район улицы Орехова будет выставлен пост. И такой пост вечером там действительно появился.

Думаете, конец истории? Как бы не так. Наплевав на дежурившую полицию и аннулированное разрешение от администрации города, вечером к «Клюшке» подошла строительная техника. Отодвинув в сторону стражей правопорядка, рабочие разрушили асфальтовое покрытие и вывезли его в неизвестном направлении, сделав улицу совершенно непроходимой. Причем, как сокрушается мэр, сотрудники полиции нисколько не препятствовали вредительству, а только фиксировали происходящее.

- Сегодня мы обследовали разрушенный тротуар, определили размер ущерба, подали соответствующее заявление в органы внутренних дел, - отмечает глава администрации Города юности. - Чтобы избежать дальнейшей эскалации, в ближайшие дни «Клюшка» и «Орленок» будут находиться под усиленным наблюдением полиции. Второй подобный случай допустить нельзя!

Уже в среду, как обещают в администрации, разрушенные тротуары будут восстановлены, бетонные блоки сняты и вывезены. С предпринимателем будут разбираться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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