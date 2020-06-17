Элитной высотки в хабаровском парке «Динамо» не будет

Деревянные бараки на улице Дикопольцева, в самом центре Хабаровска, долгие годы являли собой позорное пятно на лице города. Еще в 2017 году их собирались расселить, а на освободившейся земле возвести гостиничный комплекс. Застройщик - ООО «Дальвостокстрой» предложил план будущего культурно-досугового центра, потом два года искал пути для решения проблем с коммуникациями, и вот, чудо, наконец, произошло. Жильцов многострадальных времянок расселили, а сами бараки снесли. Казалось бы, все идет по плану, но не тут-то было.

Пока решались насущные вопросы, застройщик пришел к выводу, что гостиничный комплекс - не самое выгодное вложение средств. Гораздо интереснее в финансовом плане возвести элитный жилой комплекс. К сожалению для «Дальвостокстроя» оказалось, что парк Динамо, на территории которого базировались снесенные ныне бараки, не предназначен для возведения жилых домов, независимо от стоимости квадратного метра жилья в них. Именно тогда из мэрии поступило предложение - изменить назначение земельного участка. Идею вынесли на суд общественности.

Памятник природы будет по прежнему радовать жителей города и гостей краевой столицыФото: Борис КОКУРИН

Вечером 24 января 2020 года в здании муниципалитета центрального района прошли общественные слушания, посвященные выдвинутому мэрией предложению. Собравшиеся были на удивление единодушны - любимое место отдыха хабаровчан не должно стать чьим-то задним двором. Вопрос перешел в ведение городского законодательного собрания. Народные избранники идею отцов города также не поддержали.

- На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты отклонили проект решения департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска по поводу внесения изменений в градостроительный регламент зон и генеральный план краевой столицы, - рассказал спикер городской думы Михаил Сидоров. - Чиновники в угоду отдельного застройщика пытались внести изменения в градостроительный регламент зоны Р-3, а именно включить в условные виды использования зоны строительство жилья различной этажности. В случае принятия положительного решения по этому вопросу, мы смогли бы обнаружить в непосредственной близости от парка «Динамо» очередную застройку в виде многоэтажного жилого дома. У застройщика был заключен договор с департаментом архитектуры на расселение жильцов бараков с возможностью строительства на участке в непосредственной близости от парка «Динамо» одного из 37 видов сооружений, но не многоэтажных домов. Что изменилось? Пусть строит места досуга населения, как предполагается контрактом.

Проект предложения депутатский корпус вернул на доработку в мэрию. Как подчеркивают сами парламентарии, разрешение на строительство многоквартирного дома на территории парка «Динамо» давать они не намерены.