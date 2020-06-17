2020-06-17T15:43:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 июня 2020 года: случаев заражения 3226

Число погибших увеличилось до 20
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 июня 2020 года: случаев заражения 3226 ФОТО: региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 июня 2020 года: случаев заражения 3226 ФОТО: региональный минздрав
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 июня 2020 года - всего случаев заболевания три тысячи 226. Из них вылечились одна тысяча 564 человек, 20 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 2645 2588 (+57)

2 Ульчский район – 157 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 68 (+4)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 111 (+0)

5 Район имени Лазо – 61 (+0)

6 Ванинский район – 16 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 20 (+0)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 66 (+8)

11 Амурский район – 12 (+0)

12 Бикинский район – 17 (+0)

13 Вяземский район – 14 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 8 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 73 новых случаев заболевания.

Отметим также, что около 10 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 50 процентов заболевших зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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