2020-06-18T06:55:56+03:00
Общество

В Хабаровском крае могут появиться уникальные ветроустановки

Их использование поможет решить проблемы с поставками энергии
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае могут появиться уникальные ветроустановки ФОТО: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортаВ Хабаровском крае могут появиться уникальные ветроустановки ФОТО: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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Хабаровский и Приморский края рассматривают как площадки для апробации уникальной технологии двухроторной ветротурбины. Ее разработала российская компания. Предполагается, что такой возобновляемый источник энергии поможет обеспечить ведение хозяйственной деятельности и комфортное проживание населения вдали от централизованной энергетической инфраструктуры.

- Мы хотим, чтобы как можно больше в ДФО появлялось российских инновационных предприятий с конкурентоспособными технологиями и экспортным потенциалом продукции. Рады начать работу с уникальным российским производителем, верим, что их установки окажутся очень востребованными для дальневосточных регионов, - сообщил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Отметим, что на сегодняшний день между Агентством и компанией-разработчиком ветроустановок уже заключено соглашение. Со своей стороны в «Инновационных системах» заметили, что показатель производительности ветротурбины в два с половиной раза выше, чем у зарубежных аналогов такой же мощности. Другими словами, себестоимость вырабатываемой электроэнергии будет значительно дешевле. Предполагается также, что ветроустановки смогут работать на относительно небольших скоростях ветра - 8-9 м/с.

По оценкам аналитиков, использование ветроустановок поможет решить вопросы с энергоснабжением удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики. В этих регионах высокие затраты на северный завоз дизельного топлива. При этом учли и географические условия ДФО требующие особых подходов к логистике и монтажу оборудования. Так, технологией предусмотрен монтаж ветротурбин без использования дорогостоящих кранов, а весь комплект оборудования может быть доставлен к точке строительства в стандартных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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