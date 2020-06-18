Столичный блогер покажет миру другой Биробиджан

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Накануне из города Облучья в столицу Еврейской автономной области приехал столичный блогер Михаил Баранов. В Биробиджане автор нашумевшего видеофильма «Дальний Восток. Закат путинизма» встретился с местным активистом Георгием Нацвлишвили (он же - Гиви). Въехав во двор частного дома, в котором расположена мастерская кузнеца и блогера, гость спрыгнул с моноцикла и обменялся энергичным рукопожатием с Гиви. Размявшись со сварочным аппаратом (искры брызнули во все стороны), Михаил Баранов пообщался с корреспондентом «КП» - Хабаровск».

Сварочные работы, чтобы не потерять навыхФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Родился я в Твери в 1974 году в семье выпускников Московского государственного университета. В армию не попал из-за травмы, полученной в детстве. Признали годным к нестроевой службе. Поступил в МХТИ имени Менделеева - постигать кибернетику химико-технологических процессов. Но через два года бросил учебу. К тому времени Советский Союз начал разваливаться, все стало стремительно меняться. Я видел, как выпускники вузов оказывались не у дел - многие трудоустраивались торговцами на вещевых рынках, продавцами в магазинах бытовой техники, - рассказал Михаил Баранов.

Лет с девятнадцати он стал прихожанином, посещая московский Храм Благовещения. Михаила терзали вопросы о смысле жизни, предназначении человека, тайнах мироздания, и в православии он нашел актуальные ответы. Кроме молитв оставалась каждодневная забота о хлебе насущном. На жизнь способный молодой человек зарабатывал своими руками, освоив старинное ремесло.

Диалог о насущных проблемах в ЕАОФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- В свое время отец не препятствовал мне работать ювелирными инструментами. Плюс советская школа давала какие-то познания. Я стал тащить металлолом (легированную сталь), дома его перетачивать и продавать ручные изделия на московских рынках. Так я стал ремесленником и одновременно предпринимателем. В моей мастерской было пятьсот режущих инструментов - вряд ли у кого-то еще было столько, - с ностальгической улыбкой вспоминает мой собеседник период массового перехода россиян на рельсы рыночной экономики...

В ЧЕМ СМЫСЛ, БРАТ?

Вскоре Михаил понял, что в мире слишком много соблазнов, и решил уйти в монастырь - целиком посвятить свою жизнь Богу. Родители были шокированы этим решением, но не противились воле взрослого сына. Так будущий диссидент (пути Господни неисповедимы) оказался в Михаило-Архангельском монастыре в Новосибирской области.

- Мне нравилось молиться, осваивать церковное пение, овладевать новыми специальностями. Наш храм рос, как на дрожжах. Плюс тебе давали звания за выслугу лет - начиная от подрясника, послушника и выше, - вспоминает Михаил. - Но вскоре началась деградация церкви, принявшей в свой оборот капитал - неправедно нажитое. «Рубины - кровь бедняка», говорят они в своих проповедях (это из Иоанна Златоуста), но когда к ним приходит спонсор с чемоданом денег, его встречают на ура. Строим один дом наместнику, потом другой. Затем ему в Крыму монахи уже коттедж строят. Разве этому учил Христос?

Возмущенный происходящим, Михаил начал, по его словам, юродствовать, за что был помещен братьями по вере в Новосибирскую психиатрическую больницу, в которой в общей сложности провел более полугода. Однажды он попытался сбежать из исправительного учреждения, но побег не удался.

- Это было в январе, на улице было под минус 25. Я носил баки из пищеблока в отделения. И во время утреннего разноса еды, улучив момент, выскочил за дверь и побежал по сугробам в лесок. Дошел до автобусной остановки, а там меня поймал санитар, который знал всех пациентов в лицо. Меня привели обратно, на сутки привязали к кровати и щедро вкололи аминазин, после которого входишь в овощное состояние, - рассказывает Михаил. - При этом я не был буйным, не представлял угрозы для окружающих. Как религиозный человек, я много говорил об ангелах и демонах, о существовании постороннего мира, а врачи мне ставили бредовое состояние.

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

В 2010 году Михаил Баранов оказался в Ярославской области. Живя у родственников, познакомился с интернетом, где нашел немало таких же «расстриг» - бывших священнослужителей, вернувшихся к мирской жизни. Стал принимать участие в московских митингах протеста «Стратегия 31», организованных сторонниками Эдуарда Лимонова. Как и других митингующих, Михаила задерживали на митингах, отпускали, затем он снова оказывался в гуще событий.

- Я освоил профессию сварщика, которая неплохо оплачивалась. На заработанные средства купил телефон, фотоаппарат, ноутбук, другое оборудование, начал снимать митинги. Стал ездить по приходам и монастырям и вести разъяснительную работу, что не раз приводило к конфликтным ситуациям. Для себя я вывел образ Христа как политического деятеля, борца с социальной несправедливостью, и следовал этому представлению. Как-то я приехал в один из монастырей на праздник. Всю службу помогал петь, затем на улице был молебен. Я зачерпнул воды в чашу и выплеснул ее в лицо епископа. Потому что он разрушил одну семью. Сделал так, чтобы молодой человек бросил матушку с ребенком, которая училась на регента и за него вышла замуж. Я выплеснул воду в знак протеста - все были шокированы! Затем позвали моих знакомых. Они меня в машину не заталкивали, но предложили поехать в интересное место. Якобы к какому-то схимонаху. А оказалось, это был маршрут для избиения и пыток. Меня повезли мимо Варвариного источника. В поле стояла хибара (несколько досок и столик, как на кладбище, с размокшим печеньем). Меня спросили, обо всем ли я подумал. Я ответил утвердительно. Последовало несколько ударов, а затем, используя скотч, меня подвесили за ноги к березе. Примерно через полчаса экзекуторы вернулись и отвязали меня, отпустив с Богом, - рассказал Михаил.

По словам Михаила, кроме Биробиджана, он намерен посетить и другие населенные пункты ЕАО в поисках интересных сюжетовФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЗАЧЕМ ПРОЗЯБАТЬ В МЕГАПОЛИСАХ?

Несмотря на предупреждения, Михаил Баранов продолжил диссидентскую деятельность, в том числе создав один из российских сайтов, развенчивающих мифы о РПЦ. Помогал он и Суздальскому синоду, у которого более могущественная церковная организация отжимала земли и монастыри. В 2015 году, в родной Твери, он расписался с Анастасией (бывшей монахиней), с которой познакомился еще в Новосибирске. Вскоре у них родился сын Дмитрий.

- Я обещал супруге, что она не будет женой декабриста, но свое обещание не сдержал. Я не смог остановиться в общественной деятельности, и Анастасия от меня сбежала. Она взяла дальневосточный гектар в Облучье и сюда переселилась. А я счел это промыслом Божьим. Словно я предвидел глобальный кризис, который сейчас надвигается, предчувствовал обреченность мегаполиса под названием Москва и его подбрюшья - Твери. Я помню советское время, когда люди ездили в столицу действительно на работу (на фабрики и заводы), а не в офисы. Скажите, ради чего надо жить в гигантском человейнике, давиться в метро и торчать в пробках? Не говоря уже об экологии...Так, может, я предвосхищу эти события и буду хоть иногда приезжать на Дальний Восток? Здесь все очень печально, но почему я работаю и помогаю местным блогерам? Я надеюсь, что на пике глобального кризиса дальневосточники успеют мобилизоваться, и после всех катаклизмов здесь появится Новая земля, - поделился своим прогнозом Михаил.

В Облучье он познакомился с местными коммунистами, стал снимать остросоциальные сюжеты, многие из которых позже были использованы в нашумевшем авторском видеофильме «Дальний Восток. Закат путинизма». А недавно оппозиционного блогера судили в Облучье - якобы за пропаганду нацизма. Вот что рассказал об этом сам Михаил.

- У меня на странице ВКонтакте были сохранены фотографии движения гитлерюгенда в разных странах. Фотографии появились два года назад при странных обстоятельствах. Ранее я видел, что с незнакомых устройств осуществлялись входы на мою страницу. Менял пароли, но это не помогало. Я понял, что мою страницу прослушивают, проглядывают и перестал на это обращать внимание. А оказалось, что кто-то может на нее загрузить фотографии, - посетовал Михаил. - В итоге из-за этого меня задержали в Облучье, сутки я провел в обезьяннике, затем состоялся суд, похожий на цирк. Меня оштрафовали на тысячу рублей. Адвоката у меня не было, я сам себя защищал. Дед мой воевал с фашистами, дошел почти до Берлина (он был командиром танковой роты), затем занимался однополчанской работой. Умер он после Чернобыльской катастрофы, когда Тверь накрыл дождь. Тогда очень много пенсионеров умерло от лейкемии...

ЛЮДЯМ НУЖНО ПРОБУДИТЬСЯ

В Биробиджан блоггер приехал по приглашению местного борца за социальную справедливость Георгия Нацвлишвили. По словам Гиви, ему есть что показать и рассказать Михаилу Баранову.

- Проблем в Биробиджане - выше крыши! Безработица, суициды, распространение наркомании и алкоголизма среди населения, жестокое обращение с детьми, убийства, грабежи, изнасилования. Сироты годами не могут добиться квартир от государства, многие инвалиды и многодетные семье едва не погибают от голода, а чиновники жируют! Вот что надо показывать по телевизору! - возмущается общественный активист.

Михаил Баранов согласен с этим и полон творческих планов. Возможно, будет реализован не один авторский проект, а несколько. Одна из интересных задумок - показать нескольких пожилых жителей (в том числе опытного пчеловода), чтобы они рассказали о своей жизни в рамках документального фильма под рабочим названием «Дальневосточные деды».

- В своей видеографии я хочу удочку закинуть. Такие, как Гиви, должны жить в каждом подъезде, иначе прогресса в обществе не будет. А проблемы ЕАО, как и всей страны, можно сравнить с древнегреческим символом Уроборос. Это змей, пожирающий свой хвост. Когда-то в нашей стране было растоптано профильное образование, и вырастает поколение, которое не приучено к ручному труду. А затем рабская поза - «дайте работу». А работа - вот она. Вставил бревно в распиловочный станок и разложил на срезку, доску, брусок. Но для этого люди должны вначале пробудиться. Возможно, наступит день, когда мы придем в администрацию, а там никого не окажется - власть сбежала, одни бумажки в кабинетах валяются. И что тогда - ждать указаний из Москвы? Нужно думать о том, как мы будем жить завтра, и надеяться только на свои силы, - поделился своей точкой зрения оппозиционный блогер.

По словам Михаила, кроме Биробиджана он намерен посетить и другие населенные пункты ЕАО в поисках интересных сюжетов. Так что если вы этим летом увидите на проселочной дороге в Еврейской автономии харизматичного бородача с фотоаппаратом, едущего на мотоцикле, не удивляйтесь: съемка документального фильма о Дальнем Востоке продолжается...