Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАО

Напомним, что 13 июня Смидовичский район ЕАО накрыло настоящее стихийное бедствие. После обеда поднялся ураганный ветер, на безоблачное небо набежали тучи и из них вместе с дождем посыпались начала небольшие льдинки, а потом настоящий град. Отдельные градины были размером с голубиное яйцо. Особенно сильно досталось поселку Николаевка. Очевидцы рассказывают, что лед, падающий с неба, пробивал крыши, разбивал окна, оставлял вмятины на автомобилях и уничтожал огороды. У некоторых сельчан градом насмерть забило кур.

Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАОФото: ДВРПСО МЧС России

Стихийное бедствие длилось недолго – всего 10 минут, но ущерб успело нанести знатный. В поселке объявили чрезвычайное положение. По данным специальной комиссии сильный дождь с градом и ураганным ветром повредил кровли 34 многоквартирных и около тысячи частных жилых домов, двух школ, больницы, Дома культуры. В некоторых зданиях выбиты стекла. В поселке нарушено электроснабжение жилого сектора.

Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАОФото: ДВРПСО МЧС России

В тот же день на помощь сельчанам выдвинулись спасатели как из Биробиджана, так и из находящегося рядом Хабаровска. Сейчас, как сообщают в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО) идет активное восстановление кровель и остекления.

- Сейчас спасатели ведут аварийно-восстановительные работы в больнице и детской поликлинике поселка, в двух школах вставляют стекла, покрывают влагостойким полотном крыши многоэтажных жилых домов, наиболее сильно пострадавших от града, - сообщило в ДВРПСО МЧС России. - Проводится демонтаж поврежденных участков кровли, замена оконного остекления в жилых домах и соцобъектах.

Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАОФото: ДВРПСО МЧС России

- У меня крыша была разрушена, - рассказывает Наталья Александровна, жительница поселка Николаевка. – Я много в жизни повидала, но такого никогда не видела! Я просто была в шоке. Очень было страшно. И большое спасибо спасателям, которые сейчас все устраняют и делают все чтобы люди опять стали жить полноценной жизнью.

Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАОФото: ДВРПСО МЧС России

По данным местной администрации в поврежденных домах проживают 1091 человек, в том числе 252 ребенка, повреждены 60 окон в больнице и двух школах. В первые сутки после ЧС по поручению руководства региона с областных складов материального резерва были доставлены в Николаевку около 400 листов волнового шифера, свыше 300 квадратных метров стекла и 900 квадратных метров влагостойкой пленки. Из Хабаровска так же доставили 16 тысяч квадратных метров. влагостойкой пленки, сейчас все это активно идет в дело. Приходится спешить – погоды стоят дождливые.

Хабаровские спасатели оказывают помощь пострадавшим от града жителям ЕАОФото: ДВРПСО МЧС России

Так же районные власти продолжают прием заявлений от местных жителей, у которых от града пострадали огороды. По данным главы района Максима Шупикова, уже поступили обращения от 326 человек. Представители администрации выезжают на места, составляют все необходимые документы. По словам Максима Шупикова, владельцы участков смогут рассчитывать на компенсацию в 5 тысяч рублей.